Hace 30 años cayó el muro de Berlín, en la actualidad hay otros

Hace teinta años atrás, ante la exultación general, cayó el Muro de Berlín, imagen de la libertad negada. Era el 1989 y el mundo entero festejó el final de un símbolo y de un régimen opresivo.

En la actualidad hay decenas de “muros” en todo el planeta. Once muros se han construído entre el 1947 y el 1991, en plena guerra fría, siete entre el 1991 y el 2001, veintidós entre el 2001 y el 2009 y los últimos en estos años. Según un estudio hecho por la Universidad de Montreal, en el mundo existen 40.000 kilómetros de barreras artificiales que cubrirían toda la circunferencia de la tierra.

En Africa, entre Botswana y Zimbabwe, existe una barrera formada por alambre de púas y corriente eléctrica larga 5.000 kms; 3.000 kms. separan Sudáfrica de Mozambico y entre Marruecos y Sahara Occidental son 2.500 los kms. que los dividen, siempre en Africa, el enclave español de Ceuta y Melilla está completamente rodeado de vallas fortificadas para separarlo de Marruecos.

En Oriente Medio, la Franja de Gaza y Egipto están separados por una pared tanto en superficie como debajo del suelo. Y Gaza está rodeada por barreras y vallas a lo largo de su frontera con Israel, así como la Cisjordania está separada por unas redes con una extensión de 700 Kms.

En Europa un muro separa Grecia y Turquía, también en la Isla de Chipre una pared separa la parte griega de la turca dividiendo la isla en dos partes, en Bulgaría doscientos Kms. de muro la separan de Turquía y alambres de púas dividen Hungría de Serbia; la misma Austria, democráta y perteneciente a la Unión Europea ha levantado un muro con Eslovaquía, igualmente Noruega de las Repúblicas Bálticas. Para no hablar del muro entre los EE. UU. y México, y el que quería construir Trump entre los estados americanos de Colorado y New Mexico, seguramente el “tycoon” ha pensando que New Mexico se encontrase en territorio Mexicano. Otros muros dividen Corea del Norte y Corea del Sur, India Pakistán y Banglades de una parte y Arabia Saudí, Iraq y Yemen de la otra.

Pero el muro más significativo se ha construído en Cisjordania y ha dividido prácticamente en dos el Monasterio Salesiano de Cremisan, en la colina de Walaj a mitad camino entre Belén y Jerusalém, una barrera de cemento divide de una parte los palestinos y la comunidad femenina de las monjas salesianas de María Auxiliadora y de la otra israelíes y la comunidad masculina de los sacerdotes salesianos. Las dos comunidades han vivido en paz y armonía por más de cincuenta años con las poblaciones sin hacer distinciones de razas o religiones. Las monjas organzando jardines de infancia, campamentos de verano para 400 niños de las aldeas más pobres de Cisjordania y dando un plato de comida a los indigentes. A poca distancia, se encuentra ahora en territorio israelí, el complejo de los salesianos con un instituto profesional para jóvenes árabes y un seminario católico.

El estado Hebraico ha manifestado su asombro por las quejas de la comunidad femenina y masculina de los salesianos. Es una opsión del Ministerio de Defensa del Estado de Israel de carácter militar para la seguridad de sus territorios y nada tenemos que hacer con comunidades de carácter religioso. Han manifestado de modo despreciativo..