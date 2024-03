¿Deliberada complicidad? Garáfulic aparece y habla lo que le conviene

El expresidente del extinto diario Página Siete, Raúl Garáfulic, salió ayer de su silencio con una declaración en Brújula Digital, portal de su socio, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, para desmentir hipotéticos rumores de una supuesta venta de la marca del periódico que cerró sus ediciones en junio del 2023.

“Varias personas me han hecho la misma pregunta porque, al parecer, el señor Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anda diciendo que compró Página Siete. La verdad es que no lo conozco ni he hablado con él y, por lo tanto, puedo garantizar que no es verdad, dijo Garáfulic en una declaración a Brújula Digital”, reporta el portal.

La afirmación de Garáfulic responde a la única supuesta pregunta de Brújula Digital que llamativamente ignora un tema crucial: el abandono del país del empresario, siete meses antes del cierre de Página Siete, dejando sin sueldos ni liquidaciones a medio centenar de empleados.

Meses antes de su partida, Garáfulic giró cheques sin fondos que presentó al Ministerio de Trabajo para registrar el pago de finiquitos que luego no entregó a los trabajadores con el pretexto o promesa incumplida de que serían socios o prestarían el dinero a la empresa.

La publicación de Brújula Digital sorprende porque carece de una verificación de hechos, ya que se basa en rumores y en un irresponsable “al parecer” de Garáfulic, quien acusa sin pruebas al presidente de la FBF, Fernando Costas, de que “anda diciendo que compró Página Siete…”, contraviniendo los principios éticos de periodismo.

Además, la inverosímil publicación de Brújula Digital no tiene la versión de Costa, quien puso en marcha una nueva empresa periodística que incluye una página digital y una edición impresa que se distribuirá en las próximas semanas. En esta empresa, que ya lleva un par de meses en funcionamiento, trabajan 15 ex empleados de Página Siete.

Si Costa “andaría diciendo que compró Página Siete”, como afirmó Garáfulic, no se entiende por qué su medio de comunicación tiene el nombre de VISION 360 – Periódico Digital y Visión 360 Periodismo Global. Este medio está activo desde el 2 de febrero de este año, y su página de Facebook se creó el 19 de diciembre de 2023. Estos son algunos datos que se espera en una nota periodística y que se omite en la publicación que da cobertura a este empresario.

PROTESTA DE EX TRABAJADORES

“Garáfulic no responde a los extrabajadores de Página Siete, pero reaparece para hablar de otros asuntos”, tituló un post de los ex trabajadores en su página de Facebook, donde denuncian que “Raúl Garáfulic no responde ni paga las deudas que tiene con los extrabajadores de Página Siete, pero reapareció para hablar sobre la salida de un nuevo medio de comunicación”.

“En contacto con Brújula Digital, Garáfulic dijo que supuestamente le preguntan por qué al parecer vendió Página Siete. Según la versión que dio, “varias personas” le hacen esa pregunta”, cuestionaron los ex trabajadores al conocer la publicación de Brújula Digital.

Un grupo de 23 ex empleados continúan una batalla legal contra Garáfulic y sus socios, sin el apoyo de la APLP, cuyo presidente y también socio de este empresario – aunque afirma que en un porcentaje mínimo – sólo les ha deseado “suerte en su lucha”. La organización de periodistas se limitó a emitir un comunicado genérico, sin mencionar el nombre de Raúl Garáfulic, el principal responsable de la precaria situación económica de los ex trabajadores de Página Siete.

Ver: https://www.bolpress.com/2024/02/06/pagina-siete-entre-el-libro-de-los-ex-directores-y-la-millonaria-deuda-salarial-con-los-ex-trabajadores/

Es contradictorio que un medio, que se autodenomina “independiente”, no haya cuestionado a Garáfulic sobre la difícil situación que enfrentan, hace más de un año, los ex trabajadores de Página Siete, quienes no han recibido salarios, finiquitos ni cobertura de salud, y además financiaron la circulación del periódico con sus propios recursos.

El hecho que se publique una versión que parecería ser de interés del entrevistado, sólo para aclarar que no se vendió la marca Página Siete, y no del tema que tiene mayor impacto social, genera molestias en los trabajadores y suspicacia en el lector informado.

El periodismo serio, independiente y ético se caracteriza por su compromiso con la veracidad, su imparcialidad en el tratamiento de los temas, su responsabilidad ante los errores, su integridad moral, su transparencia en sus métodos y fuentes.

Juan Carlos Marañón Albarracín