Página Siete: entre el libro de los ex directores y la millonaria deuda salarial con los ex trabajadores

¿Asistirán los 23 ex trabajadores a la presentación del libro? El presidente de la APLP, ex director y socio de Página Siete les deseó buena suerte en su lucha judicial. ¿Hay conflicto de intereses? ¿Propietarios, socios y accionistas deben dirigir la APLP?.

El 29 de enero, los cuatro ex directores de Página Siete anunciaron la publicación de su libro “Contra viento y marea – Nacimiento, auge y cierre de Página Siete”. Ese mismo día, 23 periodistas del matutino que cerró en 2023 denunciaron en Facebook: “Deudor Raúl Garafulic L.: 393 DÍAS SIN PAGAR SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES A SUS EXTRABAJORES”.

La nota de la presentación del libro fue reproducida por Brújula Digital, Erbol, ANF y La Nube. Explica que el libro se compone de cuatro partes, cada una a cargo de un ex director: Raúl Peñaranda cuenta el nacimiento del periódico; Juan Carlos Salazar e Isabel Mercado narran las etapas sucesivas en las que lo dirigieron; y Mery Vaca cierra el texto con su visión de la fase final de Página Siete.

La publicación generó diversas reacciones en las redes sociales, entre elogios y críticas. Uno de los comentarios más duros fue el de Lucho Uzquiano, en Erbol, quien cuestionó la gestión empresarial de los responsables del cierre del periódico. “Me pregunto si habrá algún capítulo (o quizás varios) donde cuenten la mala gestión de la empresa. Sería interesante leer la sinceridad de los responsables del cierre de ese medio. Aunque eso es muy difícil, siempre se inclinaron por la falsedad”, escribió.

Dos de los autores del libro, Raúl Peñaranda y Mery Vaca, son socios y accionistas minoritarios de Página Siete, mientras que los principales accionistas Raúl Garafulic L. y Carlos Saravia Durnik, se fueron de Bolivia para evadir a la justicia. Los 23 ex trabajadores del diario han iniciado un proceso judicial contra ellos, reclamando el pago de sus salarios y beneficios sociales por 1,5 millones de dólares.

Hoy se sabrá si los 23 ex trabajadores de Página Siete asistirán a la APLP, que el 10 de octubre de 2023 emitió un comunicado de apoyo a sus demandas, pero no mencionó el nombre del principal responsable del cierre del medio, Raúl Garafulic L. en ninguno de los siete párrafos del documento suscrito por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país.

El 5 de diciembre del 2023 en su informe, el presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, se refirió al caso de los ex trabajadores Página Siete. Expresó que él y los integrantes de su directorio se solidarizan con los colegas que no recibieron sus salarios devengados y beneficios sociales.

Peñaranda reconoció el derecho de los ex trabajadores de luchar judicialmente y les deseo “suerte en esa lucha”, pese a que es obligación de la APLP continuar con la defensa de los periodistas de Página Siete como mandan los estatutos de la organización.

Si el presidente de la APLP está incluido en el proceso, debe apartarse del caso y dejar que su directorio continué la defensa de los periodistas que trabajaron en Página Siete subvencionando la circulación, los últimos meses, con el pago de transporte, internet y otros servicios que los propietarios no asumían.

La presentación del libro abre más la herida de una deuda pendiente de Raúl Garafulic L. con sus ex trabajadores, que reclaman justicia y respeto a sus derechos laborales. El caso también plantea un debate sobre el rol de las organizaciones de periodistas y la necesidad de que los defiendan ante propietarios y socios irresponsables.

En una próxima reforma estatutaria se debe analizar la prohibición para que socios y accionistas pertenezcan y dirijan la APLP a fin de evitar conflicto de intereses. Propietarios y directores de medios tienen como organización la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que tiene otros objetivos y fines.

Cuando los ex directores de Página Siete presenten su libro, se cumplirán 401 días que Raúl Garafulic L. no paga salarios ni beneficios sociales a sus ex trabajadores y al parecer los días se seguirán sumando, mientras los extrabajadores no tienen apoyo de las organizaciones de la prensa ni de los ministerios de Trabajo y Justicia.

Juan Carlos Marañón Albarracín