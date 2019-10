¿Abrogará Evo su DS 3738 sobre el saqueo ilegal y entreguista del litio?

Los representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se reunieron la mañana de este lunes con el presidente Evo Morales, sin embargo, reportaron dos cadenas radiales, salieron del encuentro con molestia y reproches contra el Gobierno, después que no obtuvieron una respuesta inmediata a su pedido de abrogar el Decreto 3738, respecto al litio.

“Lamentablemente no se ha llegado a ningún resultado positivo en este momento por parte del Gobierno”, dijo el presidente del Comcipo, Marco Pumari, tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo, según el reporte de Erbol.

Sin embargo el el Ejecutivo se habría abierto a modificar el decreto 3738, de creación de la empresa pública nacional estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos, mixta con la alemana ACI Systems GmbH, refirió radio Fides en su portal.

De acuerdo con el experto internacional y asesor de la comisión chilena del litio, el DS es impugnado por ilegal y entreguista.

Potosinos notables coincidieron en que la nueva empresa mixta no pagará regalías a Potosí por las entre 30.000 y 40.000 toneladas de hidróxido de litio anuales que producirá y , exportará, a partir de salmuera residual, durante los 70 años, lo que implica que el departamento sólo recibirá regalías por las 15.000 toneladas de carbonato de litio que producirá la estatal YLB por cuenta propia.

La empresa boliviano-alemana YLB-ACISA no pagará regalías a Potosí por todo el hidróxido de litio que produzca y exporte a Europa (y Alemania), según el analista Zuleta, porque “la regalía minera no alcanza a las actividades de la Empresa por tratarse de productos industrializados”.

Pero ni el hidróxido de litio ni ninguno de los productos incluidos en el giro comercial de ese consorcio podría ser considerado como un producto industrial o industrializado, debido a que su procesamiento no implica ninguna transformación en bienes industriales diferentes.

Pumari informó que se ha entregado una nota al mandatario con las observaciones al Decreto 3738, pero las autoridades de Gobierno señalaron que la respuesta se daría el miércoles. Para el líder cívico, la posición del Gobierno es dilatoria.

El Comcipo considera que dicho Decreto es una traición a la patria, porque en su citereo supone la “entrega” del litio, puesto que con esa norma se crea una empresa mixta estatal-privada, que tiene como socia a la alemana ACI Systems por 70 años.

De parte del Gobierno, el canciller Diego Pary indicó que se hará un análisis del pedido de Comcipo, para dar un respuesta por escrito hasta el miércoles o jueves.

“Sobre la base de estos elementos, si amerita es pertinente se considerará la posibilidad de trabajar en un nuevo Decreto Supremo”, dijo Pary.

El Canciller anunció también que el martes el mandatario se reunirá con representantes del sudoeste potosino, que también están interesados en el tema del litio.

Entretanto, el Comcipo anunció que seguirá con sus medidas de presión y el paro que cumple una semana.

Aunque mantienen la esperanza de lograr su objetivo, los dirigentes no creen que, en el fondo, el Presidente considere derogar su decreto sobre el litio.

Recordaron que en 25 de diciembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 748, el Gobierno quitó la subvención de los carburantes, al incrementar el precio de la gasolina en 57% y el del diésel en 82%, lo que fue calificado entonces como un “gasolinazo”, que solo las protestas sociales obligaron a suspenderlo.

Cabildo

Los potosinos tienen previsto realizar un Cabildo el martes en la Villa Imperial.

Pumari anunció que lo sucedido en la reunión será puesto a consideración del Cabildo, para que se manifieste.

El Cabildo fue convocado para la noche del martes, para decidir sobre la defensa de los recursos naturales de Potosí.

Observaciones

De acuerdo a la Ley 535, la alícuota aplicable de sólo 3% sobre el valor bruto de exportación, se reduce a 1.6% debido a que el carbonato de litio es considerado un producto refinado y existe un descuento del 10% (del 85% asignado a la Gobernación para trabajos de exploración y prospección geológica en el departamento).

Además, el precio de la salmuera residual para la empresa mixta será el precio de costo, lo que quiere decir que la salmuera residual del Salar de Uyuni es considerada en el DS 3738 como basura.

YLB, en consorcio con la alemana ACISA, expoliará cerca del 50% de los recursos de litio más ricos del Salar de Uyuni, regalando el 49% de los mismos a una pequeña empresa alemana sin capacidad técnica ni financiera.

Según el análisis del experto internacional Juan Carlos Zuleta, cualquier incremento en salmuera residual “será de aprovechamiento exclusivo” de la empresa mixta y que en caso de que la cantidad de toneladas de salmuera residual no sea entregada, YLB deberá completar la cantidad no suministrada con su propia producción de 15.000 toneladas/año de carbonato de litio a partir de 2022.

El DS 3738 también implica que se pondrá al servicio de la empresa mixta la costosa infraestructura (piscinas de evaporación solar, plantas piloto e industrial de carbonato de litio, etc.) construida con recursos del BCB avalados en más de 700 millones de dólares, regalándose el 49% de la misma a ACISA.

Si bien ACISA otorgará acceso y derechos de uso sobre su tecnología, conocimientos especializados y know-how a favor de la empresa mixta para el desarrollo de sus actividades, mantendrá en todo momento la titularidad de los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y otros), lo que quiere decir que en caso de la empresa mixta se disuelva o liquide, ACISA no está obligada a transferir a YLB ningún derecho de propiedad intelectual.

De la inversión de 300 millones de dólares de la empresa mixta, ACISA sólo invertirá directamente, en forma de aporte de capital, la suma de 22,05 millones dólares, siendo el resto cubierto mediante aporte de capital de YLB (22,95 millones de dólares) y obtención conjunta por parte de la empresa mixta de algún tipo de financiamiento disponible (255 millones de dólares), lo que implicará que ACISA, con poco más 22 millones de dólares, accederá a un negocio de entre 480 y 640 millones de dólares, mientras que Bolivia deberá endeudarse 153 millones de dólares más para ser parte de la nueva empresa mixta.

YLB compartirá con ACISA las actividades de operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización, contraviniendo la Ley 928 que establece la responsabilidad de YLB de toda la cadena productiva del litio.

