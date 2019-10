Por entreguista e ilegal, Potosí pide abrogar el DS 3738 sobre el litio

Whatsapp Tweet Share Email

La creación de la empresa mixta entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y ACI Systems (ACISA) de Alemania es un ejemplo de lo que no se debería hacer, si se quiere evitar conflictos sociales y políticos que empañen la ejecución de cualquier emprendimiento minero estratégico en Bolivia o en cualquier parte del mundo.

Como he manifestado en una anterior contribución (Véase: El Diario y Bolpress), el DS No. 3738, que establece el marco legal para el funcionamiento de la citada asociación internacional, es no sólo entreguista sino también ilegal.

Con el propósito de aclarar a la opinión pública las bases de estas argumentaciones, a continuación presento una síntesis explicativa.

El DS 3738 es entreguista porque:

En primer lugar, en los Artículos 41 y 44 del Estatuto, referidos al Quórum y Votaciones del Directorio de la empresa mixta, la mayoría accionaria de YLB no se cumple en la práctica debido a que para que el directorio de la empresa mixta sesione y tome decisiones se requiere la participación de al menos un miembro del socio minoritario de la misma, lo cual se traduce en una suerte de veto de la empresa alemana en la empresa mixta.

En segundo lugar, la duración de la empresa mixta de 70 años que constituye un hecho sin precedentes en este tipo de asociaciones internacionales no sólo en Bolivia sino también en América Latina, casi duplica el plazo acordado en 1992 con la exLithco, comprometiendo el acceso de ACISA a los recursos de litio más importantes del mundo durante todo ese tiempo, lo que ha motivado a la citada empresa extranjera a ofertar el Salar de Uyuni en su página web como si fuera suyo. En lo que sigue, cito el texto completo de referencia: “A través del proyecto, ACISA tiene acceso al depósito de litio más grande del mundo en el Salar de Uyuni. Como resultado, podemos garantizar de manera confiable el suministro de litio a los fabricantes de material catódico y baterías. ACISA es responsable de la venta de la cantidad total de hidróxido de litio producida en el transcurso del proyecto”.

En tercer lugar, en el Art. 70 del Estatuto –Mercado y Protección al cliente y el Acápite 1.3 del Anexo –Garantías de Venta y Distribución, se determina que más del 80% de la producción será exportada a Europa (y Alemania), teniendo este mercado la exclusividad del litio boliviano, lo que implica que aun si Bolivia tuviera mejores alternativas de comercializar su litio en otras regiones del mundo no podrá hacerlo durante la duración de la empresa mixta.

En cuarto lugar, de acuerdo con el Acápite 1.2 del Anexo – Garantías en relación a Impuestos y Cargas y el Parágrafo III del Art. 224 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la nueva empresa mixta no pagará regalías a Potosí por las entre 30.000 y 40.000 toneladas de hidróxido de litio anuales que producirá y , exportará, a partir de salmuera residual, durante los 70 años de duración de la empresa mixta, lo que implica que Potosí sólo recibirá regalías por las 15.000 toneladas de carbonato de litio que producirá YLB por cuenta propia. Cabe aclarar que, de acuerdo a la Ley 535, la alícuota aplicable en este caso alcanza solamente al 3% sobre el valor bruto de exportación, porcentaje que se reduce a 1.6% debido a que el carbonato de litio es considerado un producto refinado y existe un descuento del 10% del 85% asignado a la Gobernación para trabajos de exploración y prospección geológica en el departamento.

En quinto lugar, según el Acápite 1.2 del Anexo – Garantías Relacionadas con el Suministro, el precio de la salmuera residual para la empresa mixta será el precio de costo, lo que quiere decir que la salmuera residual del Salar de Uyuni es considerada en el DS 3738 como basura.

En sexto lugar, en el Acápite 1.2 del Anexo – Garantías Otorgadas por YLB, se determina que YLB entregará 1.8 millones de toneladas de salmuera residual (de un contenido de litio de entre 0,42 y 0,45%) por año durante 70 años, lo que implica que la empresa mixta YLB-ACISA expoliará cerca del 50% de los recursos de litio más ricos del Salar de Uyuni, regalando el 49% de los mismos a una pequeña empresa alemana sin capacidad técnica ni financiera. Se debe señalar que en el mencionado acápite se establece también que cualquier incremento en salmuera residual “será de aprovechamiento exclusivo” de la empresa mixta y que en caso de que la cantidad de toneladas de salmuera residual no sea entregada, YLB deberá completar la cantidad no suministrada con su propia producción de 15.000 toneladas/año de carbonato de litio a partir de 2022. Este Acápite del DS 3738 también implica que se pondrá al servicio de la empresa mixta la costosa infraestructura (piscinas de evaporación solar, plantas piloto e industrial de carbonato de litio, etc.) construida con recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) avalados en más de 700 millones de dólares, regalándose el 49% de la misma a ACISA.

En séptimo lugar, el Art. 78 del Estatuto – Propiedad y Uso de Tecnología, establece que si bien ACISA otorgará acceso y derechos de uso sobre su tecnología, conocimientos especializados y know-how a favor de la empresa mixta para el desarrollo de sus actividades, mantendrá en todo momento la titularidad de los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y otros), lo que quiere decir que en caso de la empresa mixta se disuelva o liquide, ACISA no está obligada a transferir a YLB ningún derecho de propiedad intelectual.

En octavo lugar, según lo definido en el Acápite 2.1 del Anexo – Estructura de las Inversiones, de la inversión de 300 millones de dólares de la empresa mixta, ACISA sólo invertirá directamente, en forma de aporte de capital, la suma de 22,05 millones dólares, siendo el resto cubierto mediante aporte de capital de YLB (22,95 millones de dólares) y obtención conjunta por parte de la empresa mixta de algún tipo de financiamiento disponible (255 millones de dólares), lo que implicará que ACISA, con poco más 22 millones de dólares, accederá a un negocio de entre 480 y 640 millones de dólares, mientras que Bolivia deberá endeudarse 153 millones de dólares más para ser parte de la nueva empresa mixta.

Asimismo, el DS 3738 es ilegal debido a que:

1) YLB compartirá con ACISA las actividades de operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización (Art. 3 del DS. 3738), contraviniendo el Art. Único, parágrafo II de la Ley 928 que establece la responsabilidad de YLB de toda la cadena productiva del litio;

2) La empresa mixta YLB-ACISA no pagará regalías a Potosí por todo el hidróxido de litio que produzca y exporte a Europa (y Alemania) porque según el Acápite 1.2 del Anexo – Garantías en relación a Impuestos y Cargas y de acuerdo con el Parágrafo III del Art. 224 de la Ley 535, “la regalía minera no alcanza a las actividades de la Empresa por tratarse de productos industrializados”. Pero, ni el hidróxido de litio ni ninguno de los productos incluidos en el Giro Comercial de la empresa mixta podría ser considerado como un producto industrial o industrializado por cuanto su procesamiento no implica ninguna transformación en bienes industriales diferentes.

3) Contraviene el Art. Único, Parágrafo III de la Ley 928 que establece que YLB desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación 100% estatal para la producción y comercialización de hidróxido de litio y otros productos de la cadena evaporítica, no existiendo ninguna razón valedera para asumir que el hidróxido de litio producido a partir de la salmuera en bruto sea diferente del hidróxido de litio producido a partir de salmuera residual.

Para concluir, como es de conocimiento público, en cumplimiento a la resolución del Cabildo Departamental Orgánico Representativo del día 29 de septiembre de 2019 realizado en la ciudad de Uyuni, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha iniciado el 01 de octubre del año en curso una huelga de hambre en la ciudad de La Paz y ha determinado un paro general indefinido en el departamento de Potosí a partir del 07 del presente mes exigiendo la abrogación inmediata del Decreto Supremo No. 3738 por entreguista e ilegal.