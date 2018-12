García: Para garantizar estabilidad y crecimiento, próximo gobierno debe ganar con amplia mayoría

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó, hoy, que para garantizar estabilidad y crecimiento, el próximo gobierno debe ganar con amplia mayoría, esto en una entrevista brindada en el programa “La Revista”, difundido por la red Unitel, con sede en Santa Cruz de la Sierra.

“Estoy seguro que en octubre del siguiente año, la población va a votar de manera mayoritaria, porque no quieren regresar a los tiempos de los cuoteos, de la incertidumbre y del desgobierno. Bolivia, en este tiempo, ha tenido un gobierno de mayorías y para la vida económica y para la estabilidad social y productiva estoy seguro que Bolivia va a seguir apostando por un gobierno de mayorías, en el cual el ganador va a tener un amplio margen sobre el resto de sus contrincantes”, aseveró la autoridad nacional.

Asimismo, el mandatario de Estado indicó que su persona está segura de que el siguiente gobernante contará con el apoyo de más del 55 o 60 % del electorado, “como ha sucedido en los últimos diez años”, complementó.

De igual manera, García Linera destacó la importancia del voto de la población nacional para determinar quiénes serán el presidente y el vicepresidente del país entre los años 2020 y 2025, porque tiene ese poder de decisión. (Vicepresidencia)

LA MITAD DE BOLIVIA VOTÓ “SÍ” Y LA OTRA MITAD VOTÓ “NO”

Consultado sobre si fue un error llevar a cabo el referéndum del 21 de febrero del 2016, el Vicepresidente admitió que sí fue un error. “Lo dije, no era correcto porque la gente nos había dado el 62% del voto y a los pocos meses le estemos pidiendo otros cinco años más. Lo ideal hubiera sido que se haga en estas fechas, donde uno puede evaluar si hicimos bien o hicimos mal las cosas”, dijo. Respecto al costo político, indicó que durante estos cuatro años surgió una votación contraria. “(El No) ha ganado con el 1%, Bolivia se dividió con el 21F porque la mitad votó ‘sí’ y la mitad votó ‘no’, esa es la realidad técnica, sin embargo se generó una corriente de opinión que en estos últimos tres años insistió y sigue insistiendo hasta el día de hoy”, añadió en declaraciones al canal televisivo Unitel.

LA GENTE YA NO QUIERE CUOTEOS, INCERTIDUMBRE O DESGOBIERNO POR ESO VOTARÁ POR UN GOBIERNO DE MAYORÍAS

Con relación a las garantías que tiene el ciudadano de que se respete su voto en el 2019 teniendo como antecedente que desde el MAS se planteó al TSE no respetar los resultados del 21F, García Linera expresó que existe la garantía de que en estos últimos 13 años se cumplió el voto del ciudadano. “Hemos sido elegidos con el 62% del electorado, casi dos tercios de la población boliviana y algo así va a suceder en octubre del 2019 porque estoy seguro que la población va a votar de manera mayoritaria porque no quiere regresar a los tiempos de los cuoteos, de la incertidumbre y del desgobierno. Bolivia, en estos 12 años, ha tenido un gobierno de mayorías para la vida económica, para la estabilidad social y productiva. Estoy seguro que el siguiente gobernante va a tener por encima del 55% o del 60% del electorado como ha sucedido estos últimos 10 años”, manifestó.

FALLO DEL TCP QUE HABILITA LA REPOSTULACIÓN

Consultado sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dio luz verde a la repostulación con base al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece la reelección como un derecho político, el Vicepresidente aclaró que es también un derecho humano porque está comprendido en la “carta de los Derechos Humanos”. Además, explicó que la Constitución Política del Estado establece que los convenios internacionales que firma Bolivia están por encima de la propia Constitución. Cuestionado sobre si existe contradicción en este punto, indicó que existe interpretación y en el caso de que hubiera contradicción quien tiene la competencia de resolver es el Tribunal Constitucional y no el Órgano Electoral ni la Asamblea Legislativa ni el Ejecutivo. “Cuando usted firma un convenio internacional, ese convenio está por encima de la Constitución y lo que el Tribunal Constitucional ha interpretado es eso, ‘aquí hay un artículo de un convenio internacional que establece que no hay que colocar límite a las personas para poder buscar el voto de los ciudadanos’. Al fin y al cabo quién va a definir si uno es presidente o no va a ser el voto de los bolivianos”, agregó.

¿SUSPENDER LAS ELECCIONES PRIMARIAS?

Con relación a la posibilidad de suspender las elecciones primarias e invertir ese dinero en salud dado que todos los partidos en carrera presentaron un sólo binomio, la autoridad aclaró que el presupuesto para salud fue presentado ante la Asamblea Legislativa, el cual incrementó a un 6.7%. Además señaló que quien define la cantidad de binomios son los partidos. “Para la atención de salud estamos elevando el presupuesto del Estado a un 6.5% o 6.7%, para la atención gratuita del año que viene estamos colocando 200 millones de dólares, sin tomar en cuenta los 2 mil millones de dólares para construir cuatro hospitales de cuarto nivel, 11 hospitales de tercer nivel y más de 22 hospitales de segundo nivel. La Ley establece que los partidos tienen que elegir a sus candidatos por la votación de sus militantes y quien define si va uno o diez candidatos es el partido político. En esta primera experiencia los partidos han optado por colocar un candidato, quizás de acá a cinco años decidan colocar 10 candidatos por partido. En todo caso, esto no es una limitación de la Ley, sino que es una decisión libre. Al margen de ello, es bueno que de una vez la gente sepa cuáles son los partidos grandes y serios con vida orgánica y cuáles son los taxipartidos. En enero cuando un partido político tenga 10 militantes que votan o 100 van a poder definir si ese partido tiene vida orgánica, vida institucional o es simplemente un invento al calor de una cerveza y a partir de ese resultado que den los militantes es obligación de los partidos hacer militancia, reclutar nuevos adherentes, hacer vida política porque se trata que tengamos un sistema de partidos políticos modernos, no que tengamos un sistema de partidos políticos de fantasía, de hojalata que no sirven para nada. Es tiempo de que los partidos políticos funcionen los cinco años de una gestión de gobierno. Ojalá que la siguiente en vez de un solo candidato hayan tres o cuatro para que haya una competencia, pero ese no es un problema ni del Órgano Electoral ni de la Asamblea, es un problema de los partidos”, acotó.