Presidente Evo Morales asistirá a lectura del fallo de la demanda marítima en La Haya

(ABI).- El presidente Evo Morales asistirá a la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima, fijada para el 1 de octubre, informó el canciller Diego Pary.

“Queremos informarle al país, que a partir del análisis realizado el día 24 en la reunión del equipo jurídico, se ha definido que el presidente acompañe en La Haya la lectura del fallo”, dijo en entrevista con la Red Patria Nueva, desde Nueva York.

Pary manifestó que el mandatario decidió invitar a los expresidentes del país Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Guido Vildoso y Jaime Paz Zamora a escuchar la lectura del fallo en el Palacio de la Paz.

Destacó que Morales desde que se planteó la demanda contra Chile, en 2013, consultó con los expresidentes y excancilleres, así también contó con el apoyo del pueblo boliviano, situación que hoy se replica, en un momento que calificó “sin precedentes y nuevo en la historia del país”.

Bolivia aguarda la decisión de ese alto tribunal de justicia de la humanidad ante el que pidió que Chile cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia para negociar una salida soberana al mar.

VICE LAMENTA AGRESIVIDAD DE LA DIPLOMACIA CHILENA

A pocos días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dé a conocer el fallo por la demanda marítima boliviana, el presidente del Estado en ejercicio, Álvaro García Linera, lamentó la agresividad en el lenguaje diplomático de las exautoridades de Chile, ya que en horas pasadas el ex comandante en jefe de la Armada chilena, Edmundo González, en un mensaje publicado en Twitter, indicó que Chile puede aplicar “la razón” o “la fuerza” para resolver este conflicto marítimo.

“Insultando no se gana nada, amenazando no se gana nada, haciéndose la burla no se gana nada, entrometiéndose en asuntos internos de nuestra vida no se gana nada. Lo que hace, más bien, es mostrar un conjunto de debilidades y una pérdida de horizonte y de discurso unificado por parte de una diplomacia que va a vivir en los siguientes días otra gran derrota”, expresó la autoridad nacional en conferencia de prensa brindada en la Casa Grande del Pueblo.

En este contexto, el mandatario de Estado pidió a las autoridades de Chile esperar tranquilos el fallo que emita la CIJ ya que Bolivia solo busca justicia y una mayor integración del continente mediante la articulación económica y social.

“Decirles, tranquilos, esperemos que el fallo del tribunal de La Haya se pronuncie, acatemos y cumplamos lo que ese tribunal vaya a definir en los siguientes días. En todo caso, Bolivia manifiesta que todo lo que hace es para defender un derecho que nos corresponde como país y, en segundo lugar, lo que buscamos es mayor integración con nuestros vecinos incluida, por supuesto, la hermana República de Chile”, acotó el mandatario de Estado.

García Linera reiteró que la respuesta de Bolivia no es la agresividad, más al contrario, es la confianza, la tranquilidad, la serenidad de quienes tienen la verdad de su lado por lo que los bolivianos esperan con unidad el fallo de La Haya.