El canciller Fernando Huanacuni informó que el presidente Evo Morales viajará a Chile, el sábado, después de participar del “banderazo”, para asistir, un día después, a los actos protocolares de posesión del mandatario chileno electo Sebastián Piñera.

“Nosotros estamos asistiendo con una delegación importante a la cabeza del presidente, vamos a partir después del banderazo para constituirnos en Santiago y al día siguiente en Valparaíso. Valparaíso va a ser el punto central de los actos protocolares de la posesión del presidente Piñera”, dijo a los periodistas, según el reporte de la agencia estatal ABI.

El jefe de la diplomacia boliviana dijo que la presencia de Morales responde a una invitación enviada por las autoridades electas de Chile y en el marco del respeto al proceso democrático que vive ese vecino país, pese a que existen litigios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“El haber acudido a la CIJ no es ningún símbolo de expresión de agresividad, sino es la necesidad de acudir a los propios mecanismos creados en tiempos de paz en las Naciones Unidas”, sostuvo.

Huanacuni aseguró que Bolivia acompañará al nuevo Gobierno de Piñera con la disponibilidad del diálogo para resolver temas pendientes y de interés común entre ambas naciones.

Morales: “Estamos convencidos que el mundo acompaña nuestra demanda marítima”

El presidente Evo Morales dijo que está convencido que el mundo acompaña la demanda marítima de Bolivia impetrada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ingresará en la fase oral de alegatos el 19 de marzo y en las movilizaciones ciudadanas que siguen simbólicamente esa instancia del proceso, entre ellas, el inédito “banderazo” que extenderá el sábado una gigantesca bandera de Reivindicación Marítima de más de 200 kilómetros.

“Estamos convencidos que el Mundo ya está acompañando, expresidentes, presidentes apoyan esta demanda (…) Ni que decir de los movimientos sociales de América Latina, del Mundo, es impresionante”, expresó en una entrevista a la privada red de televisión ATB.

Morales aseguró que se encuentra sorprendido por la respuesta de diferentes organizaciones sociales, instituciones educativas, privadas, población en su conjunto por la respuesta a una iniciativa que surgió para dar a conocer al mundo que Bolivia está con la razón y con el derecho de retornar a las costas del pacífico.

Explicó que principalmente la idea era extender una bandera de 70 kilómetros pero la expectativa fue creciendo día a día hasta llegar a más de los 200 kilómetros que se desplegará a lo largo de la carretera uniendo los departamentos de La Paz y Oruro.

“Hay un profundo sentimiento sobre la reivindicación marítima, me informaron, niños pidiendo de su papá aporte para su bandera; niños de la escuela, de su recreo para la bandera. Algunos me informaron, 10 metros de bandera, 20 metros de bandera, juntando, lo que he visto es más estudiantes, la niñez, contento.”, señaló.

Asimismo el jefe de Estado detalló que tras varias reuniones de coordinación logística con diferentes sectores afiliados a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), ministros, trabajadores, sectores de la sociedad civil, se definió distribuir los tramos de la carretera por poblaciones para que cada departamento se instale de forma organizada.

La asignación concertada determina que de Oruro hacia Caracollo que son 16 kilómetros, estarán representaciones y población de departamento del Pagador, luego 22 km. estarán de Cochabamba, de Caracollo a Quemalla, Chuquisaca; de Quemalla a Vila Vila, Santa Cruz; de Vila Vila a Panduro, Tarija; de Panduro a Konani, Pando y Beni; de Konani a Belén, Potosí; de Belén a Sica Sica, Ejército; de Sica Sica a Patacamaya, La Paz; de Patacamaya a Viscachani, Policía.

Seguirá de Viscachani hasta Ayo Ayo el departamento creado por la organización que será Litoral, donde estarán al margen de la Población, diferentes Ministerios; de Ayo Ayo a Calamarca estará el Comando en jefe de las Fuerzas Armadas, desde la Apacheta a Achica Arriba estarán presentes organizaciones y pobladores de El Alto y algunas provincias de La Paz y de Achica hasta Villa Remedios, se harán cargo pobladores de la provincia Ingavi.

“Estamos sorprendidos, no calculamos, yo quiero agradecer al pueblo boliviano porque el mar nos une a todos”, dijo Morales.

Calculó que la logística de todo el extendido de la bandera de reivindicación marítima tendrá una duración aproximada de una hora 40 minutos y habrá dos helicópteros donde la prensa internacional y representantes de Record Guinness efectuarán la toma de imágenes y el cálculo de la magnitud de la bandera.

De igual manera el primer mandatario aseguró que tiene confianza de miles de bolivianos estarán presentes en esa actividad inédita que marcará una fecha histórica para el país.

“Ahora estamos desde el casco de Minero hasta Apacheta, son 200 kilómetros”, añadió.

Bolivia pide en la CIJ de La Haya que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar su cualidad marítima con la que nació a la vida independiente y perdió tras una invasión militar de ese país transandino en 1879.

Bandera del mar flamea en Argentina

En Buenos Aires, Argentina, bolivianos desplegaron la bandera del mar en apoyo al derecho boliviano a un acceso soberano al Pacífico. El presidente Morales, al respecto, lanzó el siguiente tuit: “Sorprendente, nuestros hermanos compatriotas que viven en Argentina, desplegaron nuestra bandera de Reivindicación Marítima en el Obelisco de Buenos Aires. Nuestro anhelo respaldado por la razón y el derecho se extiende a otras latitudes # MarParaBolivia”.

Programa

Sobre el programa, Morales tuiteó : “Tendremos 3 actos: En Caracollo habrá una misa interreligiosa y uniremos las banderas; segundo acto, 12:00 cantaremos el Himno Nacional en toda Bolivia, flameando la bandera, registraremos con helicópteros el récord mundial. Terminaremos en Oruro, calculamos 1 hora 40 minutos”.