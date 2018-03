Morales agradeció al pueblo boliviano por el masivo respaldo que recibió la campaña por desplegar la más grande bandera del mundo: la de la reivindicación marítima.

Bolpress /

Expertos internacionales ayudan a la causa marítima de Bolivia desde el anonimato, reveló esta noche el Presidente Evo Morales, entrevistado por Anoticiando, de ATB.

El Primer Mandatario dijo que así como hay un equipo formado por expertos internacionales que trabaja en la causa y que es visible, “hay otro equipo (que) no quiere aparecer pero nos ayuda, nos sugiere”.

“Algunos expertos internacionales nos han ayudado por debajo, que han ganado muchas demandas. Algunos también expertos internacionales, tenemos de Argelia, de Francia, de España, de Inglaterra, de Canadá, los que me acuerdo por ejemplo del equipo internacional, expertos, expertos. Pero hay otro equipo (que) no quiere aparecer, pero nos ayuda, nos sugiere”, declaró.

AGRADECE POR MASIVO RESPALDO AL BANDERAZO

El Presidente Evo Morales agradeció esta noche al pueblo boliviano, que se sumó a la campaña del Banderazo con tanto sentimiento que superó todos los cálculos del Gobierno.

“Estamos sorprendidos, no calculamos, yo quiero agradecer al pueblo boliviano porque el mar nos une a todos”, dijo Morales, entrevistado por la revista de televisión nocturna que difunde ATB.

Morales repasó detalles del nacimiento de la idea de la campaña que busca demostrar el apoyo a la causa marítima, a días de iniciarse en La Haya la fase final de los alegatos orales en la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile.

“Hay un profundo sentimiento sobre la reivindicación marítima, me informaron, niños pidiendo de su papá aporte para su bandera; niños de la escuela, de su recreo para la bandera. Algunos me informaron, 10 metros de bandera, 20 metros de bandera, juntando, lo que he visto es más estudiantes, la niñez, contento. Seguramente ustedes han visto, dibujo del mar, Eduardo Abaroa, ahí sus barquitos, un profundo sentimiento por la reivindicación marítima”, declaró emocionado el Mandatario.

“Hoy día estaba viendo algunos periódicos, en primera plana la bandera de Reivindicación Marítima en el lago Titica, en Tiquina, en Salar de Uyuni, en Cristo de la Concordia en Cochabamba, es decir, en todas partes, cada día”, agregó.