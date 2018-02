Hablar de una “Guerra del Pacífico” es falso porque lo que ocurrió en febrero de 1879 fue una invasión de Chile a territorio boliviano, afirmó el presidente Evo Morales este martes en la entrega de la Unidad Educativa Juan Herschel “C”, en la ciudad de La Paz.

“Cuando yo era niño, cuando yo estaba en colegio, mis profesores me enseñaban de la Guerra del Pacífico. No era Guerra del Pacífico. ¿Qué entiendo yo? Hay guerra cuando ambos países se declaran en guerra y hay ganador y perdedor. Sin embargo el 14 de febrero de 1879 empieza la invasión chilena, no había declaratoria de guerra y la primera resistencia (de Bolivia), el 23 de marzo, Eduardo Abaroa y otras personalidades. Pasó más de un mes de invasión, recién la reacción de nuestros hermanos patriotas”, recordó Morales, según la transmisión del canal estatal BTV.

“Entonces, decir que era Guerra del Pacífico, falso, por muchas razones, una invasión para que Bolivia momentáneamente quede sin salida al mar, hacia el Pacífico”, insistió.

El Mandatario recordó el pasaje histórico del chasqui Gregorio Collque, quien recorrió cerca de 300 kilómetros desde Tacna, para comunicar en la ciudad de La Paz la noticia de la invasión chilena.

“Me ha sorprendido un dato histórico: un día como hoy, 20 de febrero de 1879, el conocido chasqui Gregorio Collque, más conocido como Goyo, empieza a recorrer de Tacna hacia la ciudad de La Paz trayendo una carta de denuncia de nuestro cónsul -por entonces Manuel Granier- y recorre 76 leguas, (unos) 300 kilómetros, para traer la carta de denuncia sobre la invasión a Antofagasta. Tarda seis días, imagínense esa responsabilidad de recorrer tantos kilómetros para traer una carta de denuncia hacia el gobierno de entonces”, añadió.

El Jefe de Estado reafirmó que “las bolivianas, los bolivianos nunca hemos renunciado a nuestra salida al océano Pacífico” y dijo que en el tema del mar “Chile tiene una política de dilación y dilación, en algún momento ofrece salida al mar, corredor, canje territorial, pero nunca cumplió”.

El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron Bolivia y se apropiaron de 140 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de playa, así como recursos naturales como el cobre. Tiempo más tarde invadieron Lima, Perú.

Tras ello, en más de ocho ocasiones Chile se comprometió a devolver una salida soberana al mar a Bolivia pero incumplió sus compromisos asumidos en más de 130 años.

Para exigir el cumplimiento de esos acuerdos, Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instancia que rechazó la demanda de incompetencia planteada por Chile y se apresta a iniciar la fase de alegatos en una demanda considerada por Bolivia como una lucha por la justicia, la verdad, la historia y la razón.