Las negociaciones sobre el próximo presupuesto multianual de la Unión Europa todavía no ha sido discutido oficialmente que ya empieza a ser la más compleja de la historia de la UE. El motivo está ligado directamente a la Brexit, la salida del Reino Unido de la UE que creará un déficit entre 12 y 13 mil millones de Euros que ningún estado quiere colmar.

El Presidente de la Comisión ha advertido que las aportaciones de los Gobiernos tendrán que aumentar forzosamente. El presupuesto tendrá que crecer si se quiere fnanciar las “políticas comunes”, es decir ayudar a países de la UE en dificultad económica, en caso contrario la UE se verá obligada a disminuir la cooperación que tiene en programa.

Uno de los países fundadores de la UE, Italia, ha comunicado que luchará para que los “bienes comunes”, como la administración de la migración, sean financiados directamente con los fondos de la UE y no como ahora que ha dejdo la administración al esfuerzo de pocos paíes. No es posible que sólo España, Italia y Grecia, que son la puerta de entrada de la immigración bíblica de estos tiempos, tengan que soportar todo el peso económico. Son miles y miles de tunecinos, senegaleces, bengladeshíes, guineos, marroquíes, sirios, libaneses, eritreos, sudaneses, etc. que llegan todos los días a las costas del Mediterráneo.

La ocasión para estudiar sobre el próximo cuadro financiero multianual, (MFF) lo ha dado la conferencia organizada por la Comisión Europea, que ha llamado al palco a los representatantes más importantes de la UE para definir los problemas que luego tocará resolverlos a los Jefes de Estado y de Gobierno.

Por ahora no hay prisa porque el próximo MFF parte dentro de tres años, la cooperación que los alemanes insisten que se apruebe antes de las elecciones europeas del 2019. Algo difícil dado que, en promedio, la negociación del presupuesto dura más de un año. Esta vez será mucho más difícil por las complicaciones del Brexit porque ahora Europa tiene que encontrar formas para enfrentar la pérdida de un gran contribuyente neto porque el presupuesto UE tiene que ser mayor del 1% del “PIB UE”, una cifra no muy alta para el contribuyente europeo.

En el marco de la conferencia, el Ministro de Finanzas y Economia italiano Pietro Carlo Padoan ha ilustrado con claridad los objetivos de Italia en la negociación. “Preservar los pilares de la distribución de los recursos en Europa, es decir, una cohesión en la política agrícola común y sobretodo poner en la mesa de la discusión el financiamiento de los, así llamados, “bienes comunes” públicos europeos, empezando por el grave problema de la inmigración, porque el hecho de que Italia pague por todos, no sólo en términos financieros, incluso de esfuerzo político, no puede seguir así”. Además, para el Ministro Italiano, el nuevo presupuesto debería poder reaccionar lo más rapidamente posible ante las crisis y los shock financieros.

En la misma línea, el nuevo Presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno ha manifestado que Bruselas tiene que concentrarse sobre los “bienes públicos”, que son también inversiones y defensa y por eso insiste que el presupuesto debe equipararse con recursos propios como son los derechos de aduana, actividad del mercado interno, IVA, energía e imposición de las empresas.