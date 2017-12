Las regalías y el IDH logran el “torpe y bendito” 50%. Con la recién aprobada Ley de Incentivos este porcentaje puede disminuir al 30%. Número que no es menor… estamos hablando de un posible incentivo de $us 8,000 millones gracias a estos “acuerdos de inversión”.

Los compromisos de inversión firmados en el Foro del Gas

-Mauricio Medinaceli / consultor Hidrocarburos-energía, en: mmedinaceli.com

“Bolivia firma tres contratos exploratorios con Repsol y Petrobras en pos de $us 20,000 MM de renta”. Titulares como éste fueron publicados hace algunos días atrás en ocasión del Foro de Países Exportadores de Gas llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en noviembre del año 2017. Al respecto me gustaría señalar algunos puntos sobre esta noticia.

Para comenzar ¿De qué trata este evento? Foros como el que tuvimos en Santa Cruz en general son un espacio de debate cuyas conclusiones no tienen un impacto, de corto plazo, en los mercados de gas natural a nivel internacional. Foro al fin, no es un instrumento donde las decisiones y/o conclusiones sean vinculantes para los países participantes. Por otra parte, pese a que no están (en el Foro) grandes países productores de gas natural (como Estados Unidos de América) tres de los que sí participan son Irán, Rusia y Qatar, juntos poseen más de 3,000 TCF de reservas de gas… Bolivia tiene 10 TCF, sí 10. En este punto recuerdo una expresión de mi mami: “¡Cómo hemos arado le dijo la hormiga al buey!”

¿Es el foro de países exportadores el espacio correcto para firmar compromisos de inversión? Desde mi punto de vista, no… necesariamente. La oferta de bloques de interés hidrocaburífero a nivel internacional es una práctica estándar en países que apuestan por la inversión privada extranjera, de hecho, no son pocos los países que realizan esta actividad de forma anual. Por ello, realmente no es necesario pagar por un Foro de este tamaño para promover la licitación de bloques.

Quizás alguien podría contraargumentar: “Ofertar bloques en el foro nos ayudó a ‘matar dos pájaros de un tiro’, dado que llevamos adelante el Foro y además ofertamos bloques” a lo que yo podría preguntar: “¿Y no existen mecanismos menos costosos para ofertar bloques? Mucho más cuando el Foro, para nuestra realidad, es completamente irrelevante”.

Bien, hasta este momento puse sobre la mesa cuestiones, casi, de forma. Ahora veamos el anuncio de los tres contratos exploratorios “en pos de $us 20,000 MM de renta”.

¿Quién aprueba los contratos exploratorios? Este tema no es menor y fue sujeto de inmenso debate en el pasado, no son pocas las vestiduras que se rasgaron en esta materia. Dado lo delicado del asunto éste debe ser tratado con “pinzas”, un contrato de exploración (de acuerdo la nueva Constitución Política del Estado) debe ser aprobado por la Asamblea (el viejo Congreso). Por tanto, pese a las fotos, programas de TV, spots publicitarios y demás, necesariamente los acuerdos de entendimiento firmados (en el Foro) deben traducirse en contratos que luego pasan para su debate (al menos ésa es la teoría) y aprobación en la Asamblea boliviana. Por el momento, son papeles con (seguro) firmas grandes y rimbombantes.

¿$us 20,000 millones de renta? Dado que la información detallada sobre estos temas es casi imposible de conseguir, para un personaje como yo al menos. Lo único que queda es, cual investigador privado, dilucidar una realidad con base en las pistas encontradas. Bien, primero quiero simplificar el análisis, a los “$us 20,000 millones” llamémosle 20. Estos 20 provienen (con alta probabilidad) de las regalías del 18% y el IDH del 32% (ninguno de ellos creado gracias a la llamada nacionalización de los hidrocarburos). Bajo supuestos bastante razonables, estos 20 corresponde a 3 campos de 2 TCF cada uno, es decir, 6 TCF en total.

Hasta aquí nada nuevo. El detalle que es necesario preguntar a las autoridades es si el incentivo aprobado (el año 2015) para las nuevas inversiones petroleras se incluye o no en el análisis. Si no lo hace, la situación quedaría de la siguiente manera:

Posibles nuevas reservas: 6 TCF

Renta petrolera: 20

Incentivo: 8

Renta neta del incentivo: 12

Para hacer esto más simple aún. Las regalías y el IDH logran el “torpe y bendito” 50%, con la recién aprobada Ley de Incentivos este porcentaje puede disminuir al 30%. Número que no es menor… estamos hablando de un posible incentivo de $us 8,000 millones gracias a estos “acuerdos de inversión”.

Todo esto me recuerda el siguiente texto:

“Si algo he aprendido viendo morir nuestro jardín es que ni lo bueno ni lo malo se detiene a revisar nuestros cálculos, ni aprecia nuestros esfuerzos, simplemente sucede” Ray Loriga – Rendición

Tenga ustedes una excelente semana.

Mauricio Medinaceli Monrroy

La Paz, noviembre 28 de 2017