No quiero, no quiero, pero échenmela al sombrero, parece decir Morales, además de presentarse como un predestinado a la Presidencia y sin culpa porque el pueblo se lo pide. La réplica de France 24 fue que muchos dictadores dicen lo mismo, y apelan al ‘pueblo’ y la estabilidad, lo que incomodó al jefe del régimen masista, rayando en el enojo. Periodistas de la BBC y France 24 cuestionaron al Presidente: Hay gente que dice que Evo está tratando de ser presidente toda su vida; en el último referéndum el pueblo decidió que no podía respostularse; hay gente que le acusa de transformar su gobierno en una dictadura; no hay más ‘Evos’, no ha forjado otros líderes en 12 años, fueron algunas de las cuestionantes que desataron el visible enojo contenido del jefe de Estado. Para el Gobierno, hay una ofensiva de la ‘derecha internacional. Para la oposición nacional, Morales avergüenza a Bolivia. (Foto superior ABI- con Marc Perelman de France 24)