Transporte pesado ratifica el bloqueo para este 3 y 4 de junio

El dirigente Marcelo Cruz, indicó que no dialogará con Montaño, exige conversar con Luis Arce.

El transporte pesado anuncian movilizaciones para este 3 y4 de junio, este bloqueo se realizará en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí Cochabamba y San Cruz, indicó Marcelo Cruz el presidente de la Asociación del Transporte Internacional.

Estas movilizaciones se debe a la falta de consenso entre el Gobierno y las peticiones del sector. “No hay una respuesta del Gobierno a ninguna de las peticiones no porque no quieran escuchar, sino que no tienen la voluntad de poder atender esta situación y no solamente nos afecta a nosotros, el bloqueo perjudica, nos hace perder dinero más de lo que ya tenemos debido a las perdidas por esta situación de la crisis económica que el Gobierno no quiere aceptar”. También indicó “ya ha tenido oportunidades en estos dos años y medio un montón de mesas de trabajo y ninguna ha sido concluida porque no ha habido la voluntad del Gobierno, entonces ya no es una persona creíble. Tiene que ser alguien más y el que está por encima es el presidente Luis Arce“