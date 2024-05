Empresarios rechazan amenazas de bloqueo, piden aprobar ley para sancionar a los promotores

(ABI) – El presidente de los Empresarios Privados de Cochabamba, Luis Laredo, rechazó las amenazas de seguidores de Evo Morales de imponer un nuevo bloqueo de caminos por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley que sanciona este tipo de medidas porque afectan a todo el país.

“Es importante que los sectores sociales empiecen a poder, si se quiere, sentarse a una mesa de negociación, poder saldar sus diferencias, porque definitivamente no podemos ir nuevamente a bloquear porque nos estamos bloqueando, estamos bloqueando la economía de Bolivia, nos estamos bloqueando como bolivianos”, cuestionó.

Consideró que al ser un año preelectoral “muchos sectores sociales van a pedir” distintas reivindicaciones, no obstante enfatizó que no es lo mejor “ir a un bloqueo”, les sugirió pensar en “otras alternativas”.

Los seguidores de Morales amenazaron con iniciar un bloqueo indefinido de caminos por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de supervisar el X Congreso del MAS-IPSP convocado por el Pacto de Unidad en la ciudad de El Alto, en cumplimiento a una determinación judicial.

En el cónclave se elegirá a la nueva dirección nacional del MAS-IPSP en lugar de la presidida por Morales.

El diputado “evista” Héctor Arce adelantó que “esta movilización no va a ser improvisada, no va a ser al achunte, sino, entiendo yo, por lo que he escuchado, se va a planificar bien”.

Ante esa decisión, Laredo anunció que su sector solicitará una audiencia al vicepresidente David Choquehuanca para explicar el proyecto de ley que presentaron para sancionar a los promotores de estas medidas con el fin de que sea aprobado.

“Vamos a ver si el vicepresidente o el presidente de la Asamblea nos recibe precisamente para explicar nuestro proyecto de ley, porque realmente es importante en estos momentos”, sostuvo.

La propuesta apunta a sancionar a los manifestantes que comentan actos que vayan en contra de los derechos de las demás personas.

Fue presentada durante el bloqueo que los seguidores de Morales cumplieron por 16 días entre enero y febrero de este año y que provocaron un daño económico de cerca de $us 1.000 millones.