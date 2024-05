Reservas Internacionales se mantienen estables al primer cuatrimestre y alcanzan a $us 1.796 millones

(ABI) – Al primer cuatrimestre del presente año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se mantuvieron estables y alcanzaron a $us 1.796 millones con un incremento de $us 88 millones respecto a la gestión 2023, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

“El nivel de las Reservas Internacionales, al 30 de abril de la presente gestión, se mantuvo estable y alcanza a un nivel de 1.796 millones, registrando inclusive un incremento de 88 millones respecto a la gestión pasada, que era de 1.709 millones de dólares”, reveló este jueves el presidente del BCB, Edwin Rojas, en conferencia de prensa.

Explicó que el nivel de las RIN es condicionado por los contextos interno y externo. En el ámbito interno, la economía enfrentó la menor capacidad de producción de hidrocarburos, el fenómeno climático de El Niño (que ocasionó pérdidas en el agro, principalmente de soya), los bloqueos de carreteras, a principios de la gestión, y la no aprobación de créditos externos en el Órgano Legislativo.

Sin embargo, “al primer cuatrimestre, el nivel de las Reservas Internacionales del país se ha mantenido estable y si comparamos con lo que fue el cierre de la gestión pasada, inclusive se advierte un incremento”, remarcó.

Las RIN están compuestas por las Reservas Brutas que alcanzan a $us 1.898 millones, las divisas a $us 139 millones, el Tramo de Reservas a $us 35 millones, los DEG (Derechos Especiales de Giro) a $us 35 millones, oro a $us 1.688 millones y otras operaciones financieras.

Usos de las RIN

Según Rojas, en los primeros cuatro meses del año, las RIN fueron utilizadas para permitir la importación de combustibles y garantizar el abastecimiento con la política de subvención para salvaguardar el poder adquisitivo de las familias bolivianas.

Para pagar oportunamente el servicio de la deuda externa pública, al primer cuatrimestre del año, se cumplió con la cancelación del 40% del servicio, proyectado para toda la gestión, que es de $us 1.445 millones.

Asimismo, para continuar con la dotación permanente de divisas a los agentes económicos a través de diversos mecanismos como la venta directa a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y otros mecanismos.

Entre enero y abril de la presente gestión “en conjunto se han destinado 1.683 millones de dólares como los principales usos de las Reservas Internacionales Netas”, precisó el presidente del BCB.

Para incrementar y fortalecer las RIN, el ente emisor proyecta comprar este año al menos unas 10 toneladas (t) de oro del mercado interno y prevé el ingreso de divisas por los desembolsos de créditos externos ya contratados, cuyo saldo a febrero llega a $us 3.449 millones.

También espera que la Asamblea Legislativa apruebe créditos pendientes por $us 633 millones, que apoyarían al ingreso de divisas al país y a la ejecución de proyectos de inversión. Además, aguarda ingresos por exportaciones de minerales, urea, GLP (Gas Licuado de Petróleo), energía eléctrica, alimentos, entre otros.