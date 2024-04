Presidente del Senado: La Ley 348 es prácticamente una ley antihombres

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (Ley 348) es una norma que “ve a los hombres como enemigos”, afirmó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien aplaudió la propuesta presentada por la senadora Patricia Arce para modificarla.

Rodríguez hizo esa declaraciones durante la sesión instalada en la Cámara de Senadores este miércoles en la que Arce presentó el proyecto de ley que busca modificar la Ley 348.

“Esta ley es una ley muy complicada. En la Comisión de Constitución hemos recibido muchas denuncias de personas que están siendo vulneradas en sus derechos con esta ley (348). La intención que tiene mi comisión y mi persona, con este proyecto de ley, es convocar a estas instituciones, tanto de mujeres como de varones, para poder ver y modificar en consenso”, argumentó Arce.

La propuesta fue presentada un mes después que en La Paz y Santa Cruz grupos de hombres realizaran manifestaciones en las que protestaban por falsas denuncias, vulneraciones a sus derechos humanos, detenciones preventivas y restricciones de visitas a sus hijos, todo como consecuencia de la aplicación de la Ley 348.

“Me parece una buena iniciativa, porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente la senadora Andrea (Barrientos, de CC) no va a estar de acuerdo, pero definitivamente hay bastante abuso; nos consta, a mí me consta, realmente me consta. Hay mucho abuso”, dijo Rodríguez.

Esas declaraciones provocaron la inmediata respuesta de Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, quien le exigió a Rodríguez retractarse de sus afirmaciones.

“La ley 348 es el resultado de una lucha de casi 50 años de las mujeres, para que no nos maten, para que no nos violen, para que no nos abusen. ¿Sabe quién falla? Los operadores de Justicia, no es la norma la que plantea a los hombres como enemigos. La norma también protege a los hombres”, afirmó Barrientos.

Según Rodríguez, la modificación del proyecto de ley será derivada a la Comisión de Constitución, para su trámite legislativo.

Enoé Aliaga Flores