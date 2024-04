Orden de aprehensión contra exministro Carlos Romero

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, enfrenta una orden de aprehensión emitida el 15 de abril, vinculada al caso Ostreicher, el cual investiga la legitimación de ganancias ilícitas.

Carlos Romero, quien deberá presentarse el 18 de abril a las 8:45 en el Palacio de Justicia de la capital cruceña, ha expresado su desacuerdo y confusión frente a la demanda para que testifique en favor de aquellos a quienes previamente denunció. “Se me quiere obligar a presentarme como testigo de descargo de quienes yo he denunciado ¿No es cierto? Eso no tiene ninguna lógica,” afirmó el exministro.

Además, Romero relaciona las acciones en su contra con sus críticas pasadas hacia la autoprórroga de magistrados del Órgano Judicial. A pesar de las adversidades, incluyendo impactos en su salud y derechos, la ex autoridad se mantiene desafiante: “Nosotros nos vamos a defender porque somos gente de pelea, somos guerreros, no nos van a doblegar, no lo han hecho antes ni aun afectado en lo personal nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones, nuestros derechos mínimos, he pasado por situaciones realmente terribles de las que no me he quejado públicamente porque uno sabe que esto es así,” declaró Pérez.

Esta situación genera suspicacias y debate en el contexto político y judicial del país, poniendo en foco no solo las acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas sino también la integridad y funcionamiento del sistema judicial boliviano.