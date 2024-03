Argentina: ¿Crisis igual que la UDP?

Resulta admirable, como los agoreros de la crisis económica, en su afán y desesperación por convencerse y convencer a la población que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, inventan o adaptan posiciones que podríamos catalogarlos como absurdas, como el decir que actualmente pasamos una crisis económica similar a la de la UDP, y ante es aseveración surgen sus deseos reprimidos de aplicar nuevamente un modelo económico neoliberal, sin importar el aspecto social.

Indican que en la UDP, como en la actualidad, atraviesa una crisis, causada por las condiciones externas, como ser el precio de los hidrocarburos y minerales, que de acuerdo a su percepción, que catalogan al país como una economía extractivista de recursos naturales, sin embargo el análisis debe considerar otros aspectos importantes que influyen en la actividad económica.

La UDP un gobierno popular de izquierda, incentivó a los trabajadores a través del incremento de sus salarios (incremento la demanda) descuidando la producción de bienes (oferta constante) y cuando se incrementa la demanda (mediante la impresión de dinero para aumentar los sueldos) los ciudadanos empezamos a “pelear” por la poca producción del mercado y esa pelea es ofreciendo pagar más de lo que está establecido y ahí empieza la inflación, que por cierto en Bolivia alcanzo niveles récord.

Actualmente, el modelo económico tiene como objetivo principal el fortalecimiento del mercado interno (oferta y demanda), establece que la prioridad de los productores es abastecer el mercado con las cantidades adecuadas y a precios justa, lo cual hace que los consumidores, no tengamos que “pelear” por los productos porque hay la suficiente cantidad, paralelamente incentiva la demanda mediante políticas salariales y bonos sociales haciendo que los ciudadanos tengamos el suficiente dinero en los bolsillos para comprar la producción a precio justo.

El querer comparar periodos económicos distintos con la finalidad de confundir a los ciudadanos, para fundamentar la aplicación de modelos económicos liberales recalcitrantes no tiene sentido, no olvidemos que con el 21060, el aspecto social quedó en segundo plano, se despidieron trabajadores, se redujo el salario se eliminaron medidas sociales, vale decir que los ciudadanos ya no tenían ni trabajo ni recursos para comprar los bienes por tanto los precios de los mismo se mantuvieron estables, ya no había inflación pero había una tremenda desocupación.

La aplicación del modelo neoliberal solo trajo retrocesos sociales que luego repercutieron en lo económico, las protestas sociales no pudieron ser sofocadas por la represión y termino en un cambio de sistema económico, que hasta la actualidad es aceptada por la mayoría de la población.

La aplicación ortodoxa de modelos económicos, ha demostrado que no tienen un buen final, actualmente podemos ver como en el hermano país de la Argentina se viene aplicando medidas “ultraliberales” que hasta hoy no lograron detener la inflación que era uno de sus principales objetivos, pero la sinvergüenzura mayor de ese presidente, es que redujo las fuentes de trabajo, redujo los salarios de los trabajadores y la renta de los jubilados, corto la salud y educación gratuita y otras medidas; todo para sacar un decreto que incrementa el sueldo de Milei y sus ministros.

Vaya ejemplo de liberalismo.

Miguel Angel Marañon Urquidi El autor es economista