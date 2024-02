Intensas lluvias provocan evacuaciones y desastres en La Paz; concejala Pérez del Castillo cuestiona inacción municipal

Las persistentes lluvias que azotan la ciudad de La Paz han generado una serie de evacuaciones y desastres en diferentes sectores. En Calliri, zona de Callapa, donde ya se había registrado un deslizamiento en años anteriores, los vecinos han decidido evacuar, llevando consigo lo que pueden de sus pertenencias.

Además, las viviendas en las zonas de Lipari e Irpavi 2 se han visto afectadas por las crecidas de los ríos, agravando la situación con el rebalse de dos represas que abastecen de agua al municipio paceño. Ante el temor de riadas, los residentes han comenzado a evacuar sus hogares en busca de seguridad.

En medio de esta crisis, la concejala de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, ha anunciado que solicitará en el Concejo Municipal una reestructuración financiera de los recursos de la Alcaldía. La concejala cuestionó al alcalde Arias por su presunta inacción frente a los desastres causados por las intensas lluvias.

Pérez del Castillo aseguró que no se realizó la limpieza de sumideros ni bocas de tormenta, tampoco se atendieron las cabeceras de los ríos, lo que habría contribuido a los desastres ocurridos en la ciudad. La concejala mencionó específicamente los incidentes relacionados con las barandas del puente de Auquisamaña y el desborde del río en la avenida Costanera.

Ante esta situación, Pérez del Castillo no descartó la posibilidad de solicitar la declaratoria de alerta roja para el municipio. “Si se agota la capacidad interna, declaremos alerta roja; yo no me opongo”, añadió la concejala.