Cotización de la onza troy de oro alcanza récord histórico de $us 2.034,04

(ABI). – La cotización de la onza troy de oro inició este año con un récord histórico de $us 2.034,04, el más alto de todos los tiempos, de acuerdo con datos recopilados por el boletín estadístico sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El valor, alcanzado el mes de enero de este año, supera a los $us 2.026,18 que registró el metal dorado el mes de diciembre de 2023, ya considerado un récord.

De acuerdo con las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándoles en $us 922,30, mientras que en octubre de 2009 se alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Desde entonces, la cotización del metal dorado registró un constantes ascenso; en mayo de 2011 llegó a $us 1.512,58; en noviembre de 2021 se ubicó en $us 1.821,76; en marzo de 2022 en $us 1.947,83; en abril de 2023 en $us 1.999,77; y en diciembre 2023 en el pico de $us 2.026,18.

En 2023, el país exportó oro por un valor de $us 2.531 millones, por encima de minerales como el zinc que llegó a $us 1.276 millones, plata con $us 960 millones, estaño con $us 392,4 millones, plomo con $us 203 millones, antimonio con $us 40,5 millones, cobre con $us 31 millones, wólfram con $us 30,4 millones y hierro con $us 4,3 millones, entre otros.

Del valor total de las exportaciones de minerales bolivianos, casi la mitad, el 45% corresponde a oro, seguido del 21% a zinc, 17% a plata, 8% a estaño, 4% a plomo, 1% a ulexita y 4% a otros metales, señalan datos del Ministerio de Minería y Metalurgia.