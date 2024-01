Los dulces 15 años

Recuerdo que antes de 2005, mis padres vivían preocupados por la fragilidad laboral, ya que según sus palabras: “los dueños de la empresa donde trabajaba, despedían a los trabajadores cada mes”, ya que según las leyes tenían muchas facilidades para prescindir de los servicios de los obreros, mi madre hacia sacrificios para administrar los ingresos de la familia, apenas recibían sus sueldos compraba arroz, azúcar y otros alimentos, ya que los precios estaban sujetos a la elevación del precio de la gasolina.

Yo, una niña que cursaba primaria, no entendía como la pareja que más amaba, tenía preocupaciones, según yo absurdas, sobre el tipo de cambio, sobre precios de los alimentos, ¿acaso les habían rebajado el sueldo?, mi preocupación era escoger la temática de mi cumpleaños, era cuantas amiguitas tenían que venir (yo planeaba 30) pero cuando mi madre me hablo me dijo que solo podía invitar a 10 amigas, ya que los precios subían y no alcanzaba para 30 niñas.

Con el transcurrir de los años, mis padres comentaban que un campesino tenía posibilidades de ser presidente, pero que los empresarios y los “gringos” no lo dejarían gobernar, el tiempo seguía avanzando y hablaban que profesionales bolivianos planificaban la economía del país, cada 1 de mayo les aumentaban sueldos y los precios eran los mismos, ya el tener Dólares en la casa ya no era tan esencial.

En mi pre adolescencia, mi prioridad era hacer mi fiesta de 15 años, veía a mis padres más tranquilos, ahora si mi madre si planificaba, el modelo y el color de mi vestido porque la economía familiar había mejorado considerablemente, con ese recuerdo espectacular entre a la universidad, comencé a “entender” la economía, ahora que soy parte de la población laboral, recién comprendo las preocupaciones que tenían mis padres.

A 15 años del Estado Plurinacional, vuelven esos recuerdos, pero con más conciencia y formación, me parece admirable como el precio de los principales bienes de consumo prácticamente se mantuvieron (el pan Bs0,50, gasolina Bs3,74) otros bienes si bien sufrieron modificación, son compensados por los incrementos que generalmente se dan cada 1 de mayo.

La estabilidad económica, así como la baja inflación no es algo que se da de forma “natural”, estos alcances se dan por acciones y políticas económicas, que en muchos casos involucra el “sacrifico” de los ciudadanos y de cierta manera del gobierno, otra cosa significa por ejemplo, las subvenciones a los hidrocarburos y otros bienes que logran mantener una inflación envidiada a nivel internacional.

La propuesta de algunos economistas, de quitar estas subvenciones ocasionaría el incremento de precios (inflación), que castiga principalmente a las familias de bajos ingresos, de darse estas acciones, aumentara la pobreza lo cual desembocara en descontento y protestas sociales. Si bien estas subvenciones deben tratar de disminuir debe ser a través de políticas novedosas, ahí tenemos el implementar plantas de bio diésel que es una buena decisión.

En tema de aprobación y aplicación de políticas económicas deben estar orientados al bienestar de la población, resultan absurdas las acciones de algunos políticos, de tratar de boicotear la economía nacional para obtener beneficios políticos partidarios.

Griselda J. Chambi Quispe