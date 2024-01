Dios y la política

En los últimos días, algunos Asambleístas cruceños, defendían de forma fanática y constante, que Camacho siga “gobernando” desde la cárcel, con argumentos, muchos de ellos irracionales, como el que expresar que “el MAS quiere tomar la gobernación”, “el gobierno quiere dar un golpe de Estado a los cruceños”, “que el subgobernador ya es masistas” y otras muletillas que ni ellos mismo lo creen.

Pero como decía doña Gertrudis, la abuelita del barrio, nada es gratis en esta vida, lo cual parece aplicarse perfectamente al caso de la Gobernación cruceña, ya que esos acérrimos defensores de Camacho (según noticias en varios medios), habían tenido a sus familiares trabajando en la mencionada entidad, hermanos y esposo, con sueldos superiores a los Bs11.000.-, como se puede apreciar la ideología de defender a Santa Cruz, su autonomía y hasta sus supuesto modelo económico están embarrados con intereses personales y familiares.

Pero cuando estos grupos de poder, que por cierto también son “grandes creyentes” de Dios y no se inmutan en poner a Dios con sus intereses políticos, para satanizar a toda persona que no comulga con sus ideas, seguramente ahora deben estar agradeciendo al creador de que se haya producido el robo de 15 computadoras de la gobernación y cuando haya que rendir cuentas echaran la culpa a los diabólicos masistas, de ser los autores del robo o quizás de que algún maléfico ministro haya instruido a la policía el no resolver el acto delincuencial y expresaran que en dichas computadoras sustraídas, se encontraban toda la información importante de la gobernación.

Estos angelicales defensores del actual gobernador, pareciera que ponen en segundo o quizás tercer lugar de prioridad la administración de la gobernación, les interesa más tener y mantener una victoria política (sobre el gobierno) de mantener a Camacho como gobernador, que poner un gobernador interino (mientras dure su ausencia) de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos y así puedan realizar obras importantes.

De forma oficial la Gobernación de Santa Cruz llego a más de 90% de ejecución presupuestaria, pero del total de esta ejecución no se menciona que solo el 10% se gastó en proyectos de inversión (obras) y el más del 80% en gasto corriente, vale decir que se priorizo el pago de sueldo, pasajes, viáticos y otros gastos necesarios para el funcionamiento burocrático de la entidad departamental, lo cual tiene mucha lógica, ya que como se ve en varios noticieros, varios funcionarios viajan a La Paz, seguramente para pedir los lineamientos al Gobernador Camacho, también se puede apreciar que la mayoría de los documentos, así como cartas y pronunciamientos cuentan con la firma de la autoridad departamental vale decir, que los viajes así como los gastos en curriers debieron aumentar de forma significativa y la ejecución en proyectos deben contar con una priorización segundaria.

En este aspecto, las autoridades involucradas deben dar una muestra de desprendimiento y buscar las posibles soluciones del aspecto administrativo de la gobernación, para el bien del Departamento cruceño, y sobre todo se debe dejar de inmiscuir a Dios en los problemas políticos, ojala no reciba alguna maldición o que digan que Dios me vomitara por emitir mi opinión.

Miguel Angel Marañon Urquidi El autor es economista