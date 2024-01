Las Reservas Internacionales están en el nivel de 2005

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país bajaron a un saldo de $us 1.709 millones al mes de diciembre de 2023, informó el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. Ese nivel es similar al que el país tenía en diciembre de 2005.

“Nuestras reservas al 31 de diciembre hemos alcanzando un total de 1.709 millones (…). En el mes de agosto prácticamente el nivel de las reservas se ha estabilizado”, afirmó en conferencia de prensa.

Según su explicación, de esos $us 1.709 millones en RIN, $us 1.566 millones corresponde a oro y alrededor de $us 166 millones a otras divisas.

Según la explicación de Rojas, las Reservas Internacionales hubiesen alcanzado a un saldo de $us 1.921 millones, si el mercado de Argentina hubiese cumplido con el pago de al menos $us 212 millones por la compra de gas boliviano.

“Tenemos un saldo de un poco más de 200 millones de dólares que nos adeuda la Argentina, que entendemos nosotros las instancias correspondientes del Gobierno están haciendo las gestiones para que esto se materialice”, enfatizó Rojas, quien agregó que los más de $us 700 millones en proyectos que no fueron aprobados la gestión pasada por la Asamblea Legislativa también hubieran podido aumentar el nivel de reservas.

Además, la importación de combustibles, que en 2023 demandó $us 2.682 millones, también afectó al nivel de reservas, aunque en este caso esos recursos fueron destinados para “proteger el poder adquisitivo de la población y mantener la política de subsidio al precio de los carburantes”.

“Hemos tenido durante la gestión anterior una disminución de nuestras reservas en términos netos de 2.088 millones (de dólares), si comparamos pico a pico, estoy diciendo finales de 2022 con finales de 2023”, indicó.

La disminución de las Reservas se explica según Rojas por los menores ingresos por exportaciones de hidrocarburos, pagos por importación de combustibles en la línea con la política de subvención, cancelación del servicio de deuda externa pública, además de la dotación de divisas a la economía por el “ataque especulativo”.

El “ataque especulativo” de 2023 demandó $us 1.739 millones, de los cuales $us 1.540 fueron a las entidades de intermediación financiera y $us 199 al público en general.

“Si no hubiese existido el ataque especulativo hubiéramos dotado de recursos al sistema financiero como se realizó en 2022 que fueron en el orden de 726 millones de dólares, nos hubiéramos ahorrado 1.013 millones de dólares”, señaló.

Aún así, Rojas destacó resultados favorables como una tasa de crecimiento económico de 2,21% al primer semestre de 2023, la reducción de la tasa de desocupación hasta 3,6%, la inflación más baja de la región y el mundo con 1,6% acumulado a noviembre del año pasado, el mantenimiento de la liquidez en niveles adecuados, además del proceso de bolivianización de la economía, debido a que el 99,3% de los créditos están en moneda nacional, al igual que el 89,5% de los ahorros.