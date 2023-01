Litio y armas ponen a Bolivia en el centro de la pugna entre EEUU Vs. China y Rusia

Whatsapp Share Tweet Print

Para Estados Unidos los recursos de América Latina tienen mucho que ver con su seguridad nacional. Le interesa el triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile). El petróleo de Guyana y de Venezuela, además del oro y cobre. Las aguas dulces y los pulmones del mundo, el Amazonas.

Un día después de que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Gral. Laura Richardson, volvió alertar sobre la creciente “influencia negativa” de China y Rusia en América del Sur, Bolivia reforzó sus vínculos con el país asiático y acordó, con el consorcio CATL BRUNP & CMOC (CBC), desarrollar dos complejos industriales de Extracción Directa de (Litio EDL) en los salares de Uyuni y Coipasa.

En el acto de firma del acuerdo, realizado en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce Catacora, expresó que “hoy es un día histórico” porque empezó “la era de industrialización del litio boliviano”. Cuestionó que pasaron años para que Bolivia “se sienta en el camino correcto del aprovechamiento de uno de sus recursos naturales más precisados…”.

El acuerdo entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC implica una inversión de 1.000 millones de dólares en la infraestructura necesaria para poner en marcha las plantas de producción de baterías de litio que, según el mandatario boliviano, comenzarán a exportarse el primer trimestre del 2025.

El consorcio CBC está integrado por tres multimillonarias empresas: Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CALT), especialista en fabricar baterías de litio; BRUNP, filial de CATL, que es una recicladora de baterías usadas y CMOC el segundo productor de cobalto y niobio en el mundo.

El triángulo del litio

EEUU Vs. China y Rusia

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Gral. Laura Richardson, expresó su preocupación por que los “tentáculos de la República Popular China”, Rusia y de organizaciones criminales transnacionales “tienen influencia negativa en la región” (América del Sur).

Ante el congreso norteamericano, en marzo del 2022, y en una conversación reciente con Atlantic Council, un think tank estadounidense que busca la cooperación entre América del Norte y Europa, Richardson destacó que “la región es muy importante para Estados Unidos “por todos los recursos y elementos de tierras raras”.

Sudamérica “tiene el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia y Chile”, dijo al ponderar “las reservas de petróleo más grandes de crudo ligero descubierto en Guyana, hace más de un año”.

“Los recursos de Venezuela con petróleo, cobre y oro, y los pulmones del mundo, en el Amazonas”, fueron citados por la jefa militar que advirtió el avance en, América del Sur, de China y Rusia en economía, tecnología militar, información militar y diplomacia, desafíos para la influencia de Estados Unidos en la región.

“También tenemos el 41% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene que ver mucho con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”, afirmó.

Richardson alertó sobre proyectos chinos en la región que ponen en riesgo activos de EEUU como las instalaciones de investigación espacial que China impulsa en la provincia argentina de Neuquén que “podría rastrear y apuntar a satélites estadounidenses”.

Otra alarma, para los militares estadounidenses, es el interés de China, considerado el enemigo número 1 de EEUU, de obtener derechos para construir instalaciones cerca del puerto argentino de Ushuaia para tener presencia en el Estrecho de Magallanes, mejorando su acceso al Atlántico.

Armar y desarmar por Rusia

La jefa del Comando Sur advirtió que después de China, el adversario número 2 de EE. UU., en la región, es Rusia. Por ese motivo, exhortó a los países latinoamericanos a donar a Ucrania las armas rusas que tengan para ser reemplazadas por estadounidenses.

No identificó que países tienen armas rusas. Según publicaciones pasadas serían Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y México. En el 2016, Bolivia firmó, en Moscú, un acuerdo de cooperación militar para capacitar a oficiales bolivianos y compartir material bélico.

En julio del 2021, la Agencia Atómica Rusa (Rosatom) reanudó las obras para construir un reactor para el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (CIDTN) de Bolivia que quedaron paralizadas el 2019, tras el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales.

El complejo es para desarrollar energía atómica con fines medicinales, agroindustriales y de investigación, está ubicado en la ciudad de El Alto. Estará en funcionamiento en el 2024, según el último anuncio del presidente de Rusatom, Yevgueni Pakermanov, en una entrevista a RT.

El informe de Richardson revela los temores de los militares y del gobierno norteamericano, además de las acciones que ya comenzaron a ejecutar para no perder terreno en la región y enfrentar a sus dos enemigos en economía, tecnología, información y armamento militar.

Una de las acciones, reveladas por Richardson, es la oferta de ayuda para enfrentar los desafíos comerciales en el triángulo del litio, en la reunión, vía Zoom, “con los embajadores de Estados Unidos en Argentina, Marc Robert Stanley, y en Chile, Bernadette Meehan, y luego con el oficial de estrategia de Livent y el vicepresidente de Operaciones Globales de Albemarle”.

El litio y los estrechos vínculos con China y Rusia colocan a Bolivia en el centro de la pugna con Estados Unidos. Las declaraciones de la jefa del Comando Sur establecen que los norteamericanos refuerzan su influencia en América del Sur, pese a que no tienen relaciones con Bolivia desde el 2008, año en que el entonces ex presidente Evo Morales expulsó al embajador Philip Goldberg.

En el futuro no se avizora un acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos. “Solo podemos conversar de temas comerciales. No tenemos embajadores y las relaciones así se van a mantener. No pensamos que haya progresos por los antecedentes históricos”, respondió el presidente Luis Arce Catacora, el 22 septiembre del 2022 en una entrevista con Rusia Today.

