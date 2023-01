Bolivia se asocia con la china CBC y proyecta exportar baterías de litio en 2025

Whatsapp Share Tweet Print

(ABI).- En el acto de suscripción del acuerdo entre la estatal YLB y el consorcio chino CBC para explotar e industrializar las enormes reservas de litio en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro), el presiente Luis Arce afirmó que Bolivia proyecta exportar baterías de ion litio en el primer trimestre del 2025, año del Bicentenario.

“Hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio, hoy es un día histórico para todos los bolivianos. No hay tiempo que perder, el país no puede esperar más, el país no puede experimentar más, tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valioso recurso natural”, resaltó Arce.

La estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmó este viernes un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) para la implementación de dos complejos industriales con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro.

El documento fue suscrito por el presidente de YLB, Carlos Ramos, y el representante de CBC, Qinghua Zhou, en un acto público llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo.

De acuerdo con el jefe de Estado, este año se inicia con buenas noticias económicas para el país y con la inauguración y construcción de nuevos complejos industriales, como la planta piscícola en Tiquina (La Paz), de papa en El Alto, entre otras, que a lo largo de este año se irán concretando.

“Todas estas industrias están ligadas a este proceso de industrialización del litio. El país no tiene tiempo que perder, no solo en la industrialización, sino también en el provecho que debemos sacarle a este recurso natural para el bien de los bolivianos”, ponderó.

Detalló que la estatal YLB estará involucrada en toda la cadena de industrialización, desde la extracción hasta la comercialización de productos transformados de litio.

En ese contexto, proyectó que Bolivia inicie a exportar baterías de litio, con materia prima boliviana, el primer trimestre de 2025, año del Bicentenario nacional.

“No hay tiempo que perder, el país no puede esperar más, el país no puede experimentar más, tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valioso recurso natural”, recalcó.