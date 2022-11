De acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, de 15.000 toneladas de capacidad, reporta hasta la fecha un avance de más del 90%, por lo que se prevé que arranque operaciones a comienzos de 2023.

El jefe de Investigación y Desarrollo de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Benigno Mamani Cuenca, informó a la ABI que esa factoría industrial producirá inicialmente al 20% o 30% de su capacidad, es decir alrededor de 3.000 toneladas.

La producción de esa planta industrial traerá importantes beneficios para la población boliviana desde el próximo año, tomando en cuenta que actualmente la tonelada de carbonato de litio cuesta alrededor de $us 70.000 en el mercado internacional.

Ello es indudable pese a que se prevé que el precio de la tonelada del producto descienda a alrededor de $us 50.000 “en el peor de los casos” a causa de los probables efectos de los conflictos bélicos en Europa.

“(La producción de) 3.000 toneladas por año, multiplicamos por 50.000 dólares, prácticamente nos estaría dando un ingreso de 150 millones de dólares que sería el ingreso que estaría percibiendo YLB por la venta de este producto, pero a finales de 2023”, afirmó.

Precios “expectantes”

En una entrevista con este medio, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, explicó que se espera que, con las 15.000 toneladas de la nueva Planta de Carbonato de Litio, desde el 2023, Bolivia se convierta en un país exportador industrial.

A la fecha, la tonelada de carbonato de litio oscila entre $us 60.000 y $us 70.000, definitivamente “un precio expectante”, considerando que hace tres años la tonelada estaba entre $us 7.000 y $us 8.000.

“Esperamos que hasta el 2024 o 2025 sigamos teniendo estos precios elevados”, comentó.

Enfatizó en que se mantiene ese “precio expectante” en puerto de Shanghái, que es como un marcador de referencia del valor del litio, ya que China es actualmente uno de los países que más importa ese producto.

Prevén $us 2.000 millones de ingresos

El 3 de octubre de este año, el titular de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció que el Gobierno nacional prevé construir al menos dos plantas de Extracción Directa de Litio (EDL) (cada una con capacidad de 25.000 toneladas), para industrializar el litio.

Con esas dos factorías, más la Planta Industrial de Carbonato de Litio, YLB proyecta producir 40.000 toneladas de ese producto en 2025 y con la venta de ese volumen espera generar aproximadamente $us 2.000 millones anuales para Bolivia.

“Esa es la proyección que tenemos y esa es la importancia del trabajo que está realizando YLB en este momento, para ser un pilar importante de la economía nacional”, aseveró el presidente ejecutivo de YLB, Carlos Ramos, en contacto con la emisora Patria Nueva.

Ramos afirmó que el Gobierno nacional, a través de YLB, encara estos grandes proyectos de industrialización considerando que Bolivia acoge las reservas de litio más importantes del mundo, que alcanzan a 21 millones de toneladas en Uyuni, al sur del país.

“Es un esfuerzo grande que estamos haciendo, es un esfuerzo con bastante conocimiento, hay gente que nos está apoyando en esto para que podamos alcanzar esos objetivos (trazados)”, sostuvo Ramos.

Destacan la industrialización

El analista económico Martín Moreira aplaudió los proyectos de industrialización del litio que encara el Gobierno nacional y afirmó que las inversiones para dar valor agregado a los recursos naturales generan “condiciones adecuadas para seguir adelante”.

“Lo que hace el Estado, con estas inversiones que está realizando, es lo más inteligente que se ha podido hacer porque está protegiendo nuestros recursos, no los está regalando”, resaltó el experto.

¿Qué es carbonato de litio?

El carbonato de litio es una materia prima para la fabricación de baterías y ante la creciente producción de vehículos eléctricos, la demanda de éste y otros derivados de litio se disparó en el mercado internacional.