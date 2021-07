¿Por qué ACISA?

Whatsapp Tweet Share Email

Se sabe que la empresa alemana ACISA y la empresa estatal boliviana YLB retomaron las negociaciones respectivas para reactivar la empresa mixta. Bajo una propuesta mejorada de parte de la empresa alemana, está podría ser un socio estratégico para Bolivia.

Criticas

Empecemos por las críticas que a primera instancia parecen acertadas.

ACISA no es productor de celdas de baterías de ion de litio. Por tanto, no es demandador de la materia prima litio. Efectivamente se trata de una empresa alemana, pero Alemania no tiene hasta ahora (julio 2021) una sola empresa que produzca celdas de baterías. Las baterías que usan los consorcios de la rama automotriz o son importadas desde Asia o son producidas por empresas coreanas en Polonia o Hungría. Los demandantes del litio son otras empresas y tienen sus fábricas fuera de Alemania.

ACISA es una empresa intermediaria. Es una empresa mediana que surge al calor de la búsqueda boliviana de un socio estratégico. Desconocemos su solvencia financiera. Lo cierto es que prometió y promete invertir para el Joint Ventures 300 millones de € para un tiempo de 70 años que corresponde a 4,3 millones por año. Le espera una tasa de rentabilidad inimaginable. Mientras que la parte boliviana corrió el riesgo de inversión original para el sistema de piscinas. Encima, de acuerdo con el fallido DS 3637, YLB debía asegurarle la salmuera residual para la cual invirtió y debe asumir todos costos crecientes de mantenimiento de las piscinas. ACISA y YLB comprarán la salmuera residual a precio de costo interno que en el contrato no figura como dinámico y ajustable.

ACISA no tiene el know how para explotar el litio de los salares bolivianos. No es una empresa extractora de minerales menos de litio. Tiene cero de experiencia. En su página web podemos leer que es “especializada en el desarrollo de soluciones energéticas y productivas innovadoras y sostenibles.”

De todas maneras, la empresa alemana es una candidata seria que promete muchas ventajas:

Ventajas visibles de la empresa alemana

Es totalmente imaginable que ACISA, una empresa en el Estado de Baden-Württemberg, tenga conexiones con los consorcios automotriz de Alemania, quienes en última instancia serán y son los compradores de las baterías de ion de litio. Ahora (julio 2021) se sabe que construirán sus fábricas de celdas de baterías. La VW está en proceso de instalar su fábrica de celdas de baterías en Salzgitter. Además, indicó instalar en Europa 6 plantas de producción de celdas de baterías de ion de litio. El consorcio Daimler Benz hizo saber que construirá en Europa 4 plantas, 3 Asia y 1 en EEUU, cada una con aproximadamente de 200 GWh. ACISA garantizó públicamente tener el respaldo del gobierno alemán. Durante el anuncio del Joint Ventures y la firma de la minuta en La Paz en noviembre del año 2018 estuvo presente el ministro de economía del Estado de Turingia, y en la firma del contrato en Berlín (12-12-2018) estuvo el actual ministro de economía del gobierno federal alemana. En un encuentro anterior entre Evo y Merkel, la canciller prometió formar al personal técnico boliviano para la empresa. Tener el respaldo del gobierno alemán es una llave que te abre muchas puertas estratégicas en ese país y Europa. Toda empresa alemana, así ACISA, tiene acceso fácil a los centros de investigación alemana que tienen fama internacional. La más conocida es la Frauenhofer-Gesellschaft que es líder para la investigación aplicada en Europa. 72 institutos e instituciones de investigación trabajan bajo su techo en ubicaciones en toda Alemania. Más de 26.600 empleados alcanzan el volumen de investigación anual de 2.600 millones de euros. Ese centro de investigación desarrolló el concepto macro de “Fabrica de investigación baterías”. ACISA tiene como socio a K-UTEC, una empresa con cede en el Estado de Turingia, que sí tiene bastante experiencia en la explotación de minerales, también de litio. En la página web de ACISA podemos leer: “En cooperación con la empresa de Turingia K-Utec, ACISA ha logrado extraer hidróxido de litio en forma muy pura directamente de la salmuera residual. Una gran ventaja de la tecnología desarrollada es que no requiere ningún agregado de agua. Al mismo tiempo, el nuevo proceso es comparativamente económico.” ACISA fue y es la única empresa en Uyuni, Bolivia, que produce energía alternativa, solar, que para el performance ecológico de la producción de baterías es hoy en día un criterio importante para medir su impacto de reducción del CO2. Para el Joint Ventures ofreció 30 MWp de energía fotovoltaica. Es imaginable que ACISA se convirtió en un agente de confianza de los consorcios de automotriz de Alemania que debe garantizar la calidad máxima del hidróxido de litio y la provisión constante de la materia prima. Esa empresa es la única que garantiza el mercado europeo para el litio, pero al mismo tiempo para el material catódico y baterías. No hubo y no hay otra empresa que quiera arriesgarse en la cadena de valor de las baterías.

Falencias del contrato que debieran ser superados

De todas maneras, hay huecos en el convenio con ACISA.

Un próximo convenio debe garantizar la mayoría accionaria de YLB en todos los niveles de la Joint Ventures, no puede existir un voto veto de la minoría. La duración de la empresa mixta de ninguna manera puede ser 70 años y sin revisión alguna. El tiempo debe ajustarse a los planes que tienen los consorcios y países que están impulsando el electro movilidad, años claves son: 2030 y 2050. ACISA debe comprometerse a un apoyo directo a la formación de personal en la zona de Uyuni y garantizar la formación de los originarios de la zona. Debe haber transferencia del know how de la empresa a los originarios. Estamos informados que FRUTCAS (Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud) resolvió en su ampliado del 18-05.2021 impulsar la creación de un “Instituto Técnico Superior y Entrenamiento Especializado en Tecnologías de Litio.” El precio de la compra de la salmuera residual debe ser dinámico y ajustable periódicamente. El Estado boliviano corrió el riesgo de invertir 485 millones de US$, entre otros, también para las piscinas de evaporación. La existencia de la salmuera residual, la materia prima para la empresa mixta es inimaginable sin esa inversión. Bolivia debe mantener su soberanía de vender sus productos, así de la empresa mixta ACISA-YLB, a otros del mundo, por ejemplo, Rusia. Si el cliente quiere exclusividad esto tiene altos costos económicos y políticos. Por ética histórica a los originarios de Bolivia, ACISA debe tener su sede o en La Paz o Oruro o Potosí. YLB debiera abrir su propia sede en Alemania.