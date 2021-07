Whatsapp Tweet Share Email

Raúl Shaw Boutier, más conocido con el nombre artístico de Raúl Shaw Moreno, nació en Oruro (Bolivia), el 30 de noviembre de 1923. Hijo de Roberto Shaw Gallardo, un profesor de ascendencia irlandesa y de Clotilde Boutier, nacida en Chile de origen francés. La primera vez que escuché hablar de este gran cantante, fue de los labios de mi abuela materna. El conocido periodista orureño, Luis Ramiro Beltrán, fallecido en 2015, relataba cómo fue su primer encuentro con Raúl Shaw Moreno, una noche cuando volvía del cine con su madre. Y acotaba: “En aquella noche del páramo entrañable brillaba una voz singular. Surgía de un grupo de muchachos que hacían música en una placita de Oruro en 1941”. Raúl era un muchacho talentoso que, desde muy temprana edad, mostró una voz maravillosa. Con tan sólo trece años ganó un concurso de cantantes patrocinado por el Teatro Municipal de Oruro. Luego se presentó en la “Radio el Cóndor” de la misma ciudad y, con su voz romántica, conquistó al pueblo orureño. Este hecho sería el comienzo de una formidable carrera artística.

Deja su ciudad natal a principios de los años 50 y se marcha a La Paz, donde crea su primer grupo musical “Panamérica Antawara”. Sigue conquistando corazones y va perfilándose como un gran artista internacional. La prensa nacional y sus seguidores halagaron la forma en que cantaba, y lo declaran “El Tenor de las Américas”. En esa misma década, “Los Panchos” llegaron a Bolivia en calidad de visita. Andaban buscando un reemplazante para la primera voz. El puertorriqueño Hernando Avilés había abandonado el Trío por razones de “incompatibilidad de caracteres” entre ellos. Raúl se presentó a este desafío con un bolero de su autoría titulado Magaly. Los mejicanos quedaron fascinados por su voz, pero también por su forma de poner a las palabras los tonos más exactos del romanticismo. Inmediatamente lo contrataron como primera voz de ese Trío inmortal. El único problema era su nombre, Raúl Shaw Boutier, sonaba muy europeo. Los Panchos representaban a un continente romántico, moreno y, por lo tanto, lo bautizaron como Raúl Shaw “Moreno”. A partir de ese momento crece, aún más, su fama internacional y empieza a brillar en el firmamento musical.

Viaja con el Trío por toda América Latina y Estados Unidos. Raúl vive momentos de esplendor y sabe que su voz, de romántico empedernido, abre senderos de rosas por donde pasa. Lo curioso y paradójico de esta historia es que, pese a su tremendo éxito, solamente cantó un año y un par de meses con “Los Panchos”.

Después de esta experiencia, y con mucha fama en los hombros, formó en Chile el grupo musical “Los peregrinos”. Hace su debut en la “Radio Corporación” de Santiago de Chile y canta sus primeras canciones: lágrimas de amor, solo cenizas y cuando tú me quieras. Los santiaguinos se enamoraron locamente de su voz y la revista cinematográfica ECRAN, que auspiciaba el concurso de cantantes de América “Brújula de la popularidad”, escribe en sus páginas:

“Raúl Shaw Moreno se coloca en el primer lugar”, citando la siguiente lista:

El cantante favorito

1º Raúl Shaw Moreno, 8285 votos

2º Lucho Gatica, 4650 votos

3º Pedro Infante, 3507 votos

4º Frank Sinatra, 2769 votos

Algunos comentarios de la prensa internacional:

Chile, “El Mercurio”. Lucho Gatica: “Raúl Shaw Moreno creó temas que son hitos en la historia del Bolero”.

Méjico, “El Redondel”. Un simpático y modesto muchacho boliviano, Raúl Shaw Moreno, forma parte del Trío Los Panchos.

Chile, ”Ultima Hora”. Los artistas mejicanos que tan brillante temporada han cumplido en diversos escenarios, reaparecen en la segunda quincena del presente mes animando programas radiales y espectáculos artísticos de una conocida Confitería. Ahora Los Panchos vuelven con una voz nueva, se trata de un muchacho boliviano, que obedece al nombre de Raúl Shaw Moreno, quién forma parte del Trío con Chucho Navarro y Alfredo Gil.

Brasil, “O’ Globo-He’lio Leorne”. Los Panchos, esse trío constitui o mais perfeito conjunto vocal das Américas. E’ formado pelo dr. Chucho Navarro, médico, compositor de grande talento; Alfredo Gil compositor e a primera guitarra do grupo e, finalmente Raúl Shaw Moreno que faz a primera voz do trío, e autor de Bendito Amor. Os dois primeiros sao mexicanos e o terceiro boliviano.

En Bolivia formó también otro grupo que lleva el mismo nombre de sus homólogos chilenos. Otros grupos musicales en los que participó son “Los altiplánicos” y “Los tres caballeros” que lograron grandes éxitos, pero duraron muy poco tiempo. Raúl Shaw Moreno pasa, entonces, a ser un compositor y solista de famosas orquestas en Méjico, Argentina y Brasil. Recibe muchos galardones, premios y laureles. Firma contratos con los más exclusivos clubes nocturnos y programas de televisión de América Latina. Y así hace pasear su bella voz por diferentes lugares dejando profundas huellas.

En el año 1970, “Los Panchos” lo invitan nuevamente para que cante como primera voz. Festejan los 25 años de existencia como grupo musical y actúan en el Gran Palacio de Bellas Artes en la ciudad de Méjico, esta vez como cuarteto. Además, emprenden una gira por Europa y Asia. En Japón les va de maravillas. Carteles en Tokyo lucían: “New Latin Quarter, The new Show of Tokyo. Raúl Shaw Moreno and Trío Los Panchos”.

Raúl Shaw Moreno vivió más en el extranjero que en su tierra natal. Se casó con una argentina y allí formó familia. Sin embargo, nunca se olvidó de Bolivia y de su Oruro que lo vio nacer un día de noviembre. En una carta de confesión escribe: “Diferentes circunstancias, a veces, pretenden alejarnos de la tierra, pero uno lleva la tierra en las entrañas, en el corazón y en la mente. Oruro y nuestras montañas Bolivia y nuestro paisaje, guardan celosamente los rostros que no he olvidado, los ausentes que perviven en mí, porqué mientras se los nombre seguirán existiendo. Hoy, en la Argentina como residencia de mis últimos años, veo las olas del mar, tan cambiantes instante a instante y eternas como la amistad y el recuerdo, que siguen los mismos rostros, las mismas montañas y la misma pena por no poder unir, mar y montaña, muerto y vivo, pasado y presente. Lo único que les puedo decir es que junto a mi madre, a mis ancestros, ausentes o presentes, Raúl Shaw Moreno, es Bolivia, porque ella me ha gestado, ella no se puede olvidar…”. De esta carta se deduce, que Raúl Shaw Moreno llevaba una Bolivia portátil en su corazón y la sacaba a luz desde lo más profundo de sus entrañas. Raúl Shaw Moreno fue, es y por siempre será el orgullo de Bolivia, y de Oruro en particular. Por eso mismo, sus restos mortales yacen en la sección “Notables” del Cementerio General de Oruro (Bolivia).