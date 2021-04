Áñez enfrentará un juicio penal internacional si Asamblea no aprueba juicio de responsabilidades

Whatsapp Tweet Share Email

ABI.- Ante un eventual rechazo de la Asamblea Legislativa Plurinacional al juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, se podrá habilitar un juicio penal internacional por los delitos de lesa humanidad, masacres, juicios extrajudiciales y genocidio, según el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.

“Después de pedir como corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional su aprobación, si la Asamblea no aprueba, nos van a dar paso a que nosotros vayamos a jurisdicción internacional, ya sea la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional, pero tenemos que tener de aquí, de la Asamblea el documento firmado, donde diputados y senadores firmen el rechazo al juicio de responsabilidades”, señaló Inca.

El trámite del juicio penal internacional estaría respaldado con el informe final que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregará en mayo, luego de realizar una investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019.

“Este informe para nosotros es muy importante, porque de acuerdo a este informe que tal vez confirme que ha habido delitos de lesa humanidad, juicios extrajudiciales, genocidio y masacres, con esta tipología internacional vamos a pedir un juicio de responsabilidades y los juicios penales que corresponde a ministros y comandantes del ejército y la Policía”, explicó.

En su informe preliminar, difundido el 11 diciembre de 2019, la CIDH calificó de “masacres” los hechos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) entre otras posibles violaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”, luego de su visita a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre.

En este contexto, el representante de Derechos Humanos de El Alto afirmó que no existe ningún temor a que los legisladores de las bancadas de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, y Creemos, de Fernando Camacho, rechacen el juicio de responsabilidades contra Áñez, porque con este antecedente se viabilizaría el juicio penal internacional.

“A la oposición política decirle que el informe de la CIDH es de cumplimiento obligatorio, hace a los cuatro órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Entonces, en este caso, si algunos legisladores no quieren, entonces hay dos caminos: uno, nosotros vamos a estar complacidos en que digan que no, pero tiene que estar con nombre y apellido, quién dijo que no, porque de acuerdo a eso también nosotros podemos validar nuestro derecho de acceso a la justicia internacional”, finalizó.