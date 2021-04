Presidente hace un llamado para denunciar injusticias en la distribución de vacunas anticovid

Whatsapp Tweet Share Email

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, hizo un llamado este miércoles a los países vecinos para denunciar injusticias en la distribución de las vacunas anticovid, que están siendo acaparadas por las grandes potencias, situación que dificulta los procesos de vacunación masiva en los países pobres ante la escasez del producto.

“Hay una escasez de vacunas en todo el mundo, porque los países ricos están comprando para sí y están dejando a nuestros países más pobres sin vacunas, no están pudiendo llegar las vacunas que están siendo acaparadas por los países desarrollados. Ese es un problema que tenemos que plantearlo desde Bolivia a los países vecinos, decirles que se tome conciencia de este tema que no podemos permitir que en el planeta se cometa una injusticia con nuestros países”, señaló durante un acto desarrollado en el departamento de Tarija.

Arce dijo que dicho desabastecimiento también genera el incumplimiento de contratos que se firmaron con las farmacéuticas que producen las dosis contra el coronavirus.

“También nosotros tenemos derecho a vivir, como lo tiene la población de los países ricos, pero estamos tropezando con los contratos que habíamos firmado con las empresas proveedoras, no se están cumpliendo porque no hay la cantidad de vacunas necesarias”, sostuvo.

Ministro de Salud pide no politizar la vacunación

El ministro de Salud, Jeyson Auza, pidió este miércoles no politizar la vacunación contra el COVID-19 con versiones sobre la supuesta escases de dosis en algunas regiones del país.

En la inauguración de la Feria de Promoción y Prevención de la Salud en conmemoración al Día Mundial de la Salud, la autoridad de Estado aseguró que el Gobierno asumió acciones para garantizar las vacunas anticovid, a pesar de la alta demanda a nivel mundial y la inequidad sanitaria que favorece a países ricos.

“Tenemos que identificar al verdadero enemigo que no está entre nosotros, no está en la oposición ni el oficialismo. Hago un llamado de unidad al pueblo boliviano en este Día Mundial de la Salud, hago el llamado de no politizar el tema de las vacunas, desinformar, ni crear el pánico de la población”, manifestó.

Sostuvo que debe primar la unión de todos los sectores para administrar las vacunas entregadas a los servicios departamentales de salud, en vez de desinformar y hacer paros.

“No nos vamos a quedar quietos e inertes, si tenemos que que viajar y suscribir nuevos convenios lo vamos a hacer, si tenemos que convocar a otros países para denunciar al mundo lo que acontece en Latinoamérica lo vamos a hacer”, dijo.

Aseguró que con la participación del pueblo y un trabajo comprometido, Bolivia saldrá adelante en la lucha contra el COVID-19.