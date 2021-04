Baleado en Senkata: “Así como fueron valientes en 2019, ahora Murillo y Áñez tienen que hacerse cargo de lo que hicieron”

Whatsapp Tweet Share Email

“Así como fueron valientes en 2019, ahora Arturo Murillo y Jeanine Áñez tienen que hacerse cargo de lo que hicieron”, dijo Óscar Saavedra Chumacero, un vecino de Senkata, ciudad de El Alto, que fue baleado durante el golpe de Estado y ahora se queja del dolor intenso y de la cojera que le dejó el proyectil que le perforó la pierna derecha en esos aciagos días.

Saavedra fue entrevistado este martes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

El vecino contó que el 19 de noviembre de 2019, al retornar de la casa de su suegra, se dirigió a su domicilio, en el Distrito 8 de Senkata, y en su trayecto pasó por una avenida asfaltada. Justo en ese momento, los policías y militares dispararon contra la multitud. Una de las balas le llegó a su pierna derecha. El proyectil tuvo una trayectoria de ingreso y salida de la pierna.

Tras caer debido a la herida, Saavedra dijo que sufrió un intenso dolor y fue auxiliado por los vecinos, quienes lo llevaron al centro de salud de la avenida Panorámica. Sin embargo, el personal médico no quiso atenderlo y hasta lo acusó de terrorista.

Por ello, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Corea, donde recibió el tratamiento médico de emergencia.

Saavedra no dudó en exigir justicia para los heridos y fallecidos en la masacre de Senkata y responsabilizó de esos hechos a Jeanine Áñez y sus ministros. “Así como fueron valientes en 2019, ahora Arturo Murillo y Jeanine Áñez tienen que hacerse cargo de lo que hicieron”, indicó el entrevistado, quien tiene claro que su pedido es “justicia; no es venganza, no es persecución”. (ABI)