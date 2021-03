DDHH: Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba pidieron aprehender a exministros para evitar su fuga

Whatsapp Tweet Share Email

Los huérfanos, hermanos y madres de las 36 personas asesinadas en Sacaba y Senkata, fueron quienes solicitaron las aprehensiones de los responsables de esos hechos de violencia para que Jeanine Áñez y sus ministros no fuguen del país, den la cara por sus actos y se defiendan con el debido proceso.

Las afirmaciones corresponden a David Inca, activista por los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, quien representa a las víctimas y sobrevivientes de esas matanzas ocurridas en 2019, durante el régimen de Áñez.

El representante fue consultado este viernes en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a las órdenes de aprehensión emitidas por la fiscalía en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, en el marco de la investigación por el caso golpe de Estado, de 2019.

Al respecto, el representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba indicó que “ahora salen estas imputaciones porque justamente nosotros hemos pedido, formalmente por escrito, en un pliego petitorio, (que) de una vez se hagan este tipo de acciones jurídicas, respetando sus derechos humanos”.

“Lo único que pedimos es justicia, no es venganza. Nosotros estamos viniendo aquí a exigir justicia, de las madres, de los papás que han muerto, de los niños que han quedado huérfanos, de los papás que han dejado heridos y que ya no pueden trabajar”, indicó.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão indicó, días atrás, que una investigación técnica y científica estableció que en esas masacres fueron asesinadas 36 personas, 804 resultaron heridas, y centenares detenidas, perseguidas y torturadas.

Abrão recordó entonces que el Decreto 4078 dio carta blanca para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada.

Ese decreto fue firmado por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Sobre el tema, David Inca saludó la decisión de la Fiscalía de ordenar algunas aprehensiones para que “estas personas no se fuguen y que den la cara por sus actos. Como decía la señora Áñez ‘no me ha temblado la mano para poner orden en el país’; ahora que no le tiemble la mano para defenderse en justicia. Que asuma que ha ordenado matar y que no se vaya con la chicana”.

El representante de los DDHH de El Alto cuestionó la postura de Carlos Mesa, en sentido de que no se viabilizará ningún juicio de responsabilidades a Áñez. Dijo que esa obstaculización permitirá a las víctimas de las masacres acudir a tribunales internacionales.

Sobre las órdenes de aprehensión contra exjefes militares y policiales, Inca dijo que, en las declaraciones previas de los uniformados, todos coincidieron en “encubrirse” entre sí al sostener que no ordenaron disparar y que solo recibieron instrucciones de ministros y de Áñez. (ABI).