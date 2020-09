Añez renuncia a su candidatura presidencial para evitar que el MAS gane en las elecciones

Whatsapp Tweet Share Email

Jeanine Añez renunció a su candidatura a la presidencia en las elecciones del próximo 18 de octubre para evitar que gane el Movimiento al Socialismo (MAS). La renuncia fue conocida un día después que una encuesta de la alianza “Tu voto cuenta” estableció que el MAS puede ganar las elecciones con más del 40% de votos, sin que sea necesaria una segunda vuelta.

“Dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, no es un sacrificio, en un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección”, dijo Añez, quien en noviembre se autoproclamó presidenta de la República.

“Lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve (Evo) Morales, si no nos unimos, la democracia pierde, si no nos unimos, la dictadura gana”, agregó Áñez.

Sin embargo, Añez no dijo en torno a quién deberían unirse los partidos de derecha, aunque entre la población se supone que debe ser en torno a Carlos Mesa, quien con un 26% de preferencia electoral, según la encuesta de “Tu voto cuenta” es el candidato que puede llegar a forzar una segunda vuelta electoral, en la que se supone la derecha unida puede derrotar a Luis Arce, candidato del MAS.

Añez se postuló a la presidencia a pesar de teatrálicas presentaciones en la televisión en las que anunciaba que sólo sería una presidenta de transición y nunca candidata. Su presentación como candidada provocó fisuras en su gobierno determinando la salida de su ministra de Comunicación Roxana Lizárraga. En febrero según las encuestas del diario Página Siete tenía una intención de voto del 18%, pero ese apoyo se desplomó al 8% a inicios de septiembre.

Sin cambios en la papeleta

La renuncia de Añez no implicará modificaciones en las papeletas de votación em las que seguirá apareciendo la franja de la alianza Juntos.

Según el artículo 108 de la Ley Electoral las sustituciones por causa de renuncia pueden presentarse hasta 45 días antes de la elección. “Si ya se hubieran impreso las papeletas de sufragio con los nombres y fotografías de los candidatos que hubieren fallecido o tuvieron impedimento permanente o incapacidad total y no hubiera tiempo suficiente para su reemplazo, la elección se realizará con ese material electoral, quedando notificado electorado de la sustitución operada con la publicación oficial”.

No es un desprendimiento, es una derrota. Se desplomó su candidatura desde que cedió, se arrodilló y pactó con el masismo.

Sigue https://t.co/Hz1qytFLBQ — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) September 18, 2020

Valoro la decisión asumida por la Presidenta @jeanineanez como una contribución a la democracia. Estamos siempre dispuestos al diálogo. La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde Primero este la gente siempre será del pueblo boliviano. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) September 18, 2020

Hoy terminó lo que nunca debió empezar, la Presidente bajó su candidatura.

Extendimos mandato solo para hacer elecciones, no cumplió. Eso fortaleció al MAS, dañó la transición, erosionó la economía y manchó las Pititas.

Eliminemos la venenosa reelección presidencial inmediata. pic.twitter.com/XGo35jkNZY — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) September 18, 2020