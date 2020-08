Choquehuanca recibe apoyo internacional y pide volver al camino de la hermandad

Whatsapp Tweet Share Email

(Prensa Larama).- Durante la videoconferencia internacional “Democracia, Derechos Humanos, Derechos de la Madre Tierra en tiempos de Covid”, el excanciller David Choquehuanca llamó a volver al camino del Qhapaj Ñan, de la hermandad y a recuperar códigos ancestrales. La exautoridad recibió la solidaridad internacional para que Bolivia recupere la democracia, se evite una guerra civil y se detenga la persecución política.

La disertación fue realizada en la reunión virtual organizada desde Italia por las organizaciones La Pro Civitate Christana, el Centro Studi L’Altrapagina y el Centro Relazioni Internazionali.

La cita internacional contó con la participación de Luciano Neri, analista internacional, Julio César Soto Antezana, de la colectividad boliviana en Italia; Tonio Cell´Olio, presidente de La Pro Civitate Christana; José Barreiro, director para la investigación histórica cultural del Museo Nacional Smithsoniano y del Padre Achille Rossi, educador y filósofo.

“Las culturas milenarias, los pueblos indígenas han protegido han preservado varios códigos que hoy están emergiendo frente a la crisis de principios, frente a la crisis de valores. Entre ellos tenemos el Qhapaj Ñan, (que) nos está diciendo a nosotros que estamos obligados a volver a ese camino de la hermandad, estamos obligados a volver ese camino de la unidad, de la armonía, de la paz. Y para garantizar la paz tenemos que proteger todos los derechos de todos los seres, no solamente de los seres humanos. Garantizar los derechos de nuestra Madre Tierra”, sostuvo Choquehuanca.

“Y cuando estamos diciendo volver a ese camino del equilibrio, de la complementariedad, de la inclusión – agregó el excanciller- tambien estamos diciendo volver al camino de la verdad. Cuando estamos diciendo volver al camino de la unidad, no solamente estamos hablando de la unidad entre los seres humanos sino de la unidad de todo lo que existe porque estamos hablando de volver al camino de la armonía”.

El también postulante vicepresidencial del MAS-IPSP, tras enumerar los logros internacionales obtenidos por el gobierno anterior para proteger a la Madre Tierra como sujeto de derecho, detalló otros códigos ancestrales que apuntan a fortalecer el proceso de descolonización y la idea de que “nuestro mundo es posible desde las culturas milenarias”.

Entre esos códigos citó a Jiwasa, que se traduce como “no soy yo, somos nosotros”; a Thupo, que significa “caminar con medida, caminar con respeto”, a Thumpa o control obligado entre todos nosotros; al código Khumara, que significa “vida sana, sanar la naturaleza hacia una Madre Tierra en equilibrio” y a la Whipala, que no es una bandera andina sino un código de integración, de consenso y de equilibrio.

Choquehuanca destacó el legado intelectual del sacerdote Luis Espinal, asesinado por la dictadura militar de los ’80 y resaltó la importancia de escucharse entre todas y todos -que a la vez son semejantes y diferentes- en busca del consenso, en busca del Taypi, eje o centro que ponga en marcha a la comunidad.

Por su lado, los expositores como el analista internacional Luciano Neri, José Barreiro y el Padre Achille Rossi, coincidieron que Bolivia se vive un golpe de Estado desde noviembre de 2019 y que es urgente el retorno a la democracia.

Neri llamó a la solidaridad internacional y anunció que en breve se inaugurará el portal Bolivia Informa con noticias fidedignas de la lucha del pueblo boliviano por recuperar el Estado de Derecho.

En ese sentido, el Centro Relazioni Internazionali emitió un comunicado titulado “Bolivia : recuperar la democracia, prevenir la guerra civil y detener la persecución política”, en el cual condena las denuncias del Gobierno contra Choquehuanca, Luis Arce y el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, y pide “a las instituciones de Italia y de Europa, a las Naciones Unidas, al Vaticano y a los organismos de defensa de los Derechos Humanos, que intervengan activamente para evitar el empeoramiento de la situación del pueblo boliviano, que está sufriendo lo indecible desde el momento del golpe”.