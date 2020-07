¿Golpe de Estado en Bolivia por el litio?

Whatsapp Tweet Share Email

“Y Musk retrucó: “¡Golpearemos a quien queramos! Aguántense”. Elon Musk es el CEO de TESLA que tiene dos fábricas en USA, una en China y otra en construcción en Alemania. Productor de coches eléctricos en base a baterías de ion de litio.

Le preguntaron: «¿Sabes lo que no era lo mejor para la gente? Que el gobierno de los Estados Unidos organice un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para que puedas obtener el litio allí”

La respuesta: “Wi will coup whoever we want! Deal with it”, “¡Golpearemos a quien queramos! Aguántense”.

Cronología del golpe del 10 de noviembre visto desde la perspectiva del litio

El 7 de octubre 2019 paro indefinido. El COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) decide iniciar el paro indefinido por el tema del litio. La anulación del DS (Decreto Supremo) 3738 fue una de las exigencias de esa institución. Ese DS regulaba el convenio de YLB con la empresa alemana ACISA. El 3 de noviembre 2019 abrogación del DS 3738. En medio de la creciente presión del Comité Cívico Cruceñista qué empezó a coordinar acciones con COMCIPO, el gobierno de Evo Morales abroga el DS 3738. Posiblemente lo hizo con el fin de dialogar y de esa forma romper la unión de los dos comités cívicos. COMCIPO no dialogó. El 10 de noviembre 2019 renuncian Evo y Linera. Cerca de la 17:30 renuncian a sus cargos, una hora después se realiza una reunión del por entonces políticos opositores. En ese encuentro se habla de Añez, la actual presidenta. Dos días después asume la Sra. el cargo. Ya días antes del 10 de noviembre COMCIPO envía flotas llenas de cooperativistas y otros en dirección a la ciudad de La Paz. Nadie habló del litio, sino todos hablaban de un fraude electoral. El 25 de Julio 2020 Elon Musk habla de „golpearemos“. Le preguntaron: «¿Sabes lo que no era lo mejor para la gente? Que el gobierno de los Estados Unidos organice un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para que puedas obtener el litio allí” La respuesta: “Wi will coup whoever we want! Deal with it”, “¡Golpearemos a quien queramos! Aguántense”, según La Razon.

El departamento de Potosí quedó con las manos vacias

Tanto la exigencia de la derogación como la presión política lograron su objetivo. Sin embargo, la reivindicación potosina de beneficios económicos para el departamento quedó cero al cociente. Querían más regalías para Potosí. Uno de los gerentes de YLB que fuera asesor de COMCIPO, cuando se le preguntó sobre el caso respondió que „ese tema será abordado dentro de una ley de recursos evaporíticos, cuyo proyecto se piensa elaborar en los próximos meses.“ Después tuvo que renunciar, Potosí se quedó con las manos vacías.

COMCIPO pierde la oportunidad de oro

Lo más curioso del caso de COMCIPO es que pierde la oportunidad de oro para mejorar no solo el convenio con ACISA, la empresa alemana, sino también toda la política industrial del litio del gobierno. Habían logrado la derogación del DS 3738. Era el momento de mejorar puntos fundamentales de ese convenio como las regalías, plazo de 70 años, el cumplimiento real del 51 % de participación estatal en la empresa mixta YLB-ACISA, transferencia real de tecnología y otros más. Digo oportunidad de oro porque el gobierno constitucionalmente elegido con mayoría parlamentaria estaba contra la pared y posiblemente dispuesto a ceder. Pero COMCIPO no lo hizo, incluso después del golpe y teniendo a su hombre de confianza como gerente de YLB no plantean una alternativa o una mejora del DS 3738, ¿por qué? ¿Tenían un plan B oculto en sus mangas, tal vez con Tesla? Pues tampoco el argumento de que ACISA es una pequeña empresa insignificante tiene pies y cabeza. Ya el 8 de noviembre de 2019 se sabía que detrás de esa empresa alemana estaban grandes empresas industriales alemanas, incluidas Volkswagen y Varta.

Amarrando cabos y aparece Tesla nuevamente

El experto boliviano en privatizaciones Doria Medina ahora candidato a la vicepresidencia con Añez, que al parecer tiene bastante influencia en el gobierno, propuso el 22 de febrero de 2020 conformar un proyecto brasileño-boliviano de producción de baterías, lo hizo justo cuando Bolsonaro dijo que pediría al fabricante de Tesla instale una fábrica en Brasil. Les invito a leer mi artículo al respecto. Que el lector saque sus conclusiones.