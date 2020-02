bbackdoors publica una lista de supuestos agentes de la CIA comprometidos con el golpe

Whatsapp Tweet Share Email

El sitio web bbackdoors.wordpress.com publicó una lista de supuestos agentes vinculados a la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus iniciales en inglés) que tuvieron un papel importante en la ejecución del golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales.

Este sitio publicó en noviembre un artículo titulado “US HANDS AGAINST BOLIVIA. PART I” https://bbackdoors.wordpress.com/2019/10/08/us-hands-against-bolivia-part-i/ en el que detallaron una serie de pasos que seguiría el golpe de Estado, los mismos que se cumplieron como si se tratara de un guión.

En el artículo Behind the Coup: The most important CIA agents in La Paz, Bolivia. (Part I, disponible en el sitio https://bbackdoors.wordpress.com/2020/02/07/behind-the-coup-the-most-important-cia-agents-in-la-paz-bolivia-part-i/ da a conocer una lista de supuestos agentes entre los que destacan los generales Wiliams Kaliman Romero, Yuri Calderón y Rómulo Delgado.

Una traducción del artículo de Behind Back Doors está disponible en: http://suramericapress.com/los-mas-importantes-agentes-de-la/