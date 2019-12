Audio: Pumari pidió un cuarto de millón de dólares y el control de dos aduanas

Whatsapp Tweet Share Email

La exigencia de un cuarto de millón de dólares y el control de las aduanas de Oruro y Potosí en el gobierno de Jeanine Áñez fue la razón por la que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari desahuciaron el binomio electoral que ambos construían, según se desprende de un audio publicado en la página Facebook de “Detrás de la Verdad”.

Según “Detrás de la Verdad” el anónimo hizo llegar un audio de una reunión entre Camacho y Pumari supuestamente está ligado al equipo de Pumari.

En el diálogo se oye:

Camacho: “No podemos nosotros empezar con las condiciones que hemos empezado. Yo no lo quería decir, porque quería que ellos vean, que sin necesidad de decirlo, íbamos a continuar, pero no podemos hablar de una… —por lo menos yo me siento así, ya— de que yo estoy prácticamente pagando por una candidatura. Cuando hablamos de los 250 mil dólares, y no es correcto, cuando hablamos de las aduanas. No es mi gobierno y te lo dije. Entonces yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo por donde usted quiera ir Marquito, con el apoyo de su directorio, con el que usted vea. Pero, aunque sea la certidumbre de país, yo no puedo ir con mi conciencia, porque he hecho todo recto. Y entrar con un vicepresidente que me condiciona con playa y con aduana, no puedo ir”.

Pumari: “No ha sido condicionamiento, ni siquiera ha sido condicionamiento, era (para) tener la logística necesaria para movernos y así asumir una responsabilidad. No ha sido, en ningún momento, un condicionamiento”.

Camacho: “¿Y la Aduana es logística”.

Pumari “El tema de la Aduana (es) por simple responsabilidad de Potosí, nada más. No hemos negociado en ningún momento ministerios…”

El ex líder del Comité Cívico de Santa Cruz había anunciado el martes que iría a la candidatura presidencial sin Marco Pumari como candidato a la vicepresidencia.







Según Camacho la decisión fue de él aunque agregó que esperaba que Pumari “tenga la grandeza de decir el motivo del cual se le dijo no (…) Hay como ocho testigos de la charla, por lo tanto, no me corresponde decir a mí la verdad, le corresponde a Marco (Pumari) y si no lo hace lo haremos en su momento”.

En una entrevista con elpotosí.net Pumari dijo que no habló del tema con Camacho, sino con un familiar de Camacho a quien le dijo que necesitaría financiamiento. Según el líder cívico la grabación fue cortada o montada para hacer creer que él estaba haciendo pedidos que no hizo. “En ese audio, muy preparado, es como caer en una trampa y eso debemos ser claros no nos hemos reunido en ningún momento con Luis Fernando Camacho y para decir que ese audio fue filtrado por una persona de mi confianza es totalmente falso”.