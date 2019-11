La cifra de muertos sube, ASOFAMD habla de posibles desaparecidos

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) denunció la posible desaparición de una persona durante la operación de fuerzas combinadas de policías y militares que el martes dejó el saldo de nueve muertos y un número aún no precisado de heridos.

“ASOFAMD se encuentra extremadamente preocupada por el posible primer caso de una persona que se encontraría en situación de Desaparición Forzada, tal como se establece en el vídeo en el que valientes mujeres alteñas exigen la entrega de la misma”, dice una denuncia de la organización publicada en Facebook.

En su intento por transportar gasolina hacia la ciudad de La Paz, actualmente cercada por vecinos y miles de campesinos aymaras el gobierno ordenó trasladar por la fuerza combustibles, propósito que lograron después de una sangrienta represión.

En la víspera el ministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López, reconoció la muerte de tres personas. Se lamentaron 25 heridos, tres fallecimientos que hasta el momento no tenemos el parte correspondiente de la autopsia, pero sí quiero aclarar que del Ejército no salió un solo proyectil, las Fuerzas Armadas se mantienen con la premisa de diálogo permanente”, dijo en conferencia de prensa.

Las afirmaciones del ministro fueron desmentidas por vecinos de la zona.

As we arrived to document the killings this was the reception we were given in El Alto. I have never experienced anything remotely like it in all my years as a correspondent. pic.twitter.com/Q5tsChyrIb

— Tom Phillips (@tomphillipsin) November 20, 2019