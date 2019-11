Renunció el ministro de Defensa

Whatsapp Tweet Share Email

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta López, ha anunciado su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al legalmente todavía presidente Evo Morales en la que la expresa que su voluntad “fue siempre preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio de la población” y no contra ella.

“Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos”, dijo Zavaleta, en un video difundido en su cuenta twitter.

Zabaleta es el decimoterecer ministro que renuncia a su cargo.

Carta de renuncia al cargo de Ministro de Defensa suscrita por el Sr. Javier Eduardo Zavaleta López. pic.twitter.com/EaF9FMf2NH — Ministerio d Defensa (@mindefbolivia) 12. November 2019

“El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y no contra él, por lo tanto, la responsabilidad de volver a las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaron esa decisión”, señala Zavaleta al explicar las razones de su dimisión en la misiva con fecha del lunes 11 de noviembre.

“Señor Carlos Mesa (expresidente y principal contrincante de Morales en las elecciones), señor Fernando Camacho (líder de un comité cívico, a los que Morales acusa de orquestar el golpe de estado para sacarlo del poder) un asunto político no se resuelve aumentado el calibre de la represión contra sus compatriotas, las balas no son la respuesta ni la solución”, añade el texto. “La política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas”, concluye.

Horas antes el comandante de las Fuerzas Armadas ordenó la salida de militares a las calles para hacer patrullas conjuntas con la policía, después de que esta se declarada rebasada por miles de manifestantes que salieron a las calles después de que policías y opositores amotinados hayan quemado la wiphala, la bandera que es símbolo de los pueblos indígenas.