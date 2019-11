Senadora Añez dice que asumiría la Presidencia interina si cuenta con el respaldo de cívicos

Whatsapp Tweet Share Email

(ABI).-La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de la oposición, dijo el lunes que asumiría la Presidencia interina de la nación si cuenta con el respaldo de los dirigentes cívicos que movilizaron a varios sectores de la población para exigir la renuncia del presidente Evo Morales.

“Si yo tengo el acompañamiento de aquellos que llevaron adelante este movimiento por la libertad y la democracia, voy a asumir el reto solamente lo necesario para llamar a elecciones transparentes, para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado”, dijo en una entrevista con red Uno.

La bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyo presidente nato, el vicepresidente Álvaro García Linera que también renunció el domingo, tiene la tarea de designar al presidente interino y conformar una junta electoral para convocar a nuevas elecciones.

Añez explicó que tras la dimisión forzada de Morales y de los presidentes del Senado y Diputados, además del primer vicepresidente de la Cámara Alta, el oficialista Rubén Medinaceli, le corresponde asumir el más alto cargo del Estado.

“Pero si no hay condiciones y no se puede, se verá otra vía. Yo estoy dispuesta a cederlo. No es que yo quiera asumir por la fuerza, es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir”, agregó la senadora de Unidad Demócrata (UD).

Aún no está claro cuando sesionará la ALP, mientras que el dirigente cívico Luis Fernando Camacho, uno de los cabecillas de las protestas contra Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), llamó a mantener el paro hasta asegurar la ruta hacia las nuevas elecciones.

“Necesitamos iniciarle proceso a todos los diputados y senadores del MAS y a todos aquellos que formaron parte de la oposición a la ruptura constitucional de derecho de este país. Acá ahora nace una nueva Bolivia”, manifestó en un video mensaje divulgado por las redes sociales.

Las elecciones generales del 20 de octubre, en la que el MAS logró el 47% de los votos, fueron anuladas por sospechas de fraude.