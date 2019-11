Militares salen a las calles y organizan operaciones conjuntas con la Policía

Whatsapp Tweet Share Email

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia dispuso el lunes el inicio de operaciones conjuntas con la Policía Boliviana empleando en forma proporcional la fuerza contra grupos vandálicos que causan zozobra en la población.

“Con la finalidad de mantener proteger las aéreas y centros vitales del país, el Mando Militar ha ordenado que a partir de este momento en todo el territorio nacional nuestras Unidades Militares ejecuten el Plan “Sebastián Pagador” que tiene por finalidad resguardar los Servicios públicos esenciales para garantizar su funcionamiento, la paz y estabilidad de nuestro país”, dice un comunicado de las FFAA.

“Hace minutos atrás hemos recibido la carta con el parte de que nuestra policía boliviana ha sido rebasada y en cumplimiento a nuestra misión constitucional el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población, recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas, haciendo un llamado nuevamente a la cordura y a la paz de nuestra amada Bolivia. Compatriotas, primero la patria y siempre la patria”, dijo Kaliman al leer un comunicado.

Minutos antes la presidenta del Senado, Jeanine Áñez, exigió a Kaliman, que coordine con la Policía Boliviana la defensa de La Paz, y le advirtió que cualquier muerte surgida de la desatención de ese llamado será de su entera responsabilidad.

“General Kaliman, el comandante de la Policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a la calle para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional, conforme al artículo 264 de la Constitución y el artículo 6, inciso E y G, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos a coordinar con la Policía, no queremos muertos en el país. Si hay una persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la Policía es de su entera responsabilidad”, manifestó la autoridad, a través de un video difundido por las redes sociales.

La salida de los militares para contener desórdenes sociales se produce después de 16 años. En 2003 salieron a las calles por órdenes de Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín durante la llamada guerra del gas que se saldó con la muerte de más de 60 personas.

Minutos después se registró la salida de tanquetas del Regimiento Ingavi en El Alto.