Ex ministra de Salud denuncia que la policía intenta detener a Evo Morales

Whatsapp Tweet Share Email

La ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, denunció que la Policía intenta detener a Evo Morales de manera ilegal. Morales, quien renunció hoy a la presidencia, se encuentra en Chimoré, Cochabamba.

Montaño denunció también que la oposición hizo saquear la casa de Morales. “¿Qué quieren? Basta de violencia”, dijo.

Casi al mismo tiempo una turba formada por grupos opositores a Morales saqueó el domingo la casa del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y se habría llevado cajas de documentos que guardaba la autoridad.

Horas antes Morales afirmó en Chimoré que continuará su lucha por los pobres desde las bases del trópico de Cochabamba, y desmintió cualquier especulación que hable sobre una supuesta fuga del país tras su dimisión.

“Vamos a seguir desde las bases, con seguridad yo vuelvo a la zona del trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros. No tengo por qué escaparme, quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie, nada, si alguien piensa que estamos robando que me diga, que presente una prueba, una prueba de que hemos robado”, dijo.

Policía Boliviana de manera ilegal pretende detener a @evoespueblo. Denunciamos al mundo esta locura. — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) November 10, 2019

Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!!

La policia y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió.

Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el chapare, van por el!

¡JUSTICIA!#NadieSeRinde #Bolivia — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 11, 2019

Ola de detenciones

Casi al mismo tiempo, la amotinada Policía, aprehendió a la ex presidenta y el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, por instrucción de captura del Ministerio Público que los acusa de ser responsables de delitos electorales en los comicios generales del 20 de octubre pasado.

En Sucre el comandante Departamental de la Policía, Alberto Ramiro Paniagua, informó que se aprehendió a la vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Olga Mary Martínez, en cumplimiento al instructivo de la Fiscalía General del Estado.

En Santa Cruz el fiscal departamental, Mirael Salguero, confirmó el domingo la aprehensión de la expresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y otros dos vocales acusados por supuestos delitos electorales.