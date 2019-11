Carta dirigida al Señor Fernando Camacho

Whatsapp Tweet Share Email

Nicolás Salinas

Ante todo, pedirle disculpa si ofendo con algunas de mis palabras a su persona.

Hace 15 días vengo escuchando de su boca palabras en representación del pueblo boliviano.

Quisiera hacerle saber que el pueblo boliviano cuenta con más de 11.353.142 habitantes.

Los cuales según las últimas elecciones en el año 2014 el señor Evo Morales Ayma las gano con el 61,36 %, eso quiere decir que puede que durante estos años haya perdido votos, pero no es de creer que haya perdido el 60.00 %.

A que voy con esto…

Usted habla en representación del pueblo boliviano, sin tener en cuenta el porcentaje que apoya al señor Presidente, que son personas como aquellas que apoyan su postura, usted habla de democracia, quitándonos a aquellos que no estamos de acuerdo con usted la libertad de elegir si trabajar o no, le quita a aquellos adolecentes que no son partidarios de su ideología, porque al decir verdad es su ideología, no la del pueblo boliviano, la libertad de continuar sus estudios, nos quita a los micro empresarios crecimiento, y todo esto a costas de decir que lucha por la DEMOCRACIA.

Déjeme hacerle saber que la DEMOCRACIA no debe estar del lado de quien le convenga, la democracia es pensar en el pueblo, en TODO el pueblo, no solo en lo que no desean al señor Evo Morales, déjeme decirle que con esto, no habla sobre ningún pueblo, solo habla del porcentaje que no quieren la reelección del señor Evo morales.

Déjeme decirle que si usted tiene conocimiento, sabrá como comenzó todo en VENEZUELA, y usted está siguiendo los mismo pasos que el señor Juan Guiado.

Debe saber que no estamos el pueblo boliviano con usted, debe saber que no puede hablar por nosotros, por mi familia, por muchas tantas otras familias que están sufriendo por su pensamiento .

por qué vuelvo a reiterar, usted tiene un porcentaje de lo que es Bolivia, pero no el total, lamentablemente mucha gente por conveniencia están de su lado, pero no me interesa entrar en ese ámbito, porque eso no me corresponde a mí.

Yo le he venido a hablar sobre mí, y podría decirlo de la misma forma que usted, vine a hablar en representación del PUEBLO BOLIVIANO, de ese pueblo que es marginado, que es saboteado, que es difamado por parte de usted.

Usted habla de dios, sin el conocimiento propio para hacerlo, porque usted no se basa en lo que nos dejó Jesús, usted se basa en una manipulación.

He estado sirviendo a Jesús durante más de 5 años, despojándome de todo lo mundano, y sirviendo al pobre, y no podría ni pronunciar la palabra padre para manipular. La fe es algo interno, no se debe sacar provecho de eso.

Estoy tan seguro que la iglesia no apoya esto, y hablar de la iglesia es un término amplio, no 2 o 3 personas que pueden estar de acuerdo con usted.

Siento mucha pena, por aquellas personas que no pueden expresarse, que usted y su gente no deja que se expresen.

Habla de muertos como si fueran objetos, “MURIO GENTE DE LA OPOSICION” a “MANOS DE GENTE DEL MAS”, usted solo utiliza el dolor de las familias, para hacer ver a la gente que no coincide con usted como malos.

y ¿no se preguntó señor Camacho que pasaría si fuese la muerte del otro lado?, ¿usted lloraría igual?, ¿pediría justicia?.

No le mienta más al pueblo, muy bien sabe usted y sus compañeros de lucha que por más que quieran no pueden sacar a un PRESIDENTE que fue elegido por la democracia, antes deben seguir protocolos, deben prepararse, deben basarse en ESA CONSTITUCION de la que tanto hablan.

Más bien enséñele a sus seguidores a leer la constitución, hable del pasado, de lo que fue, lo que USTED Y SU PADRE hicieron antes de que llegue el señor Morales a la presidencia, pero hable con la verdad, no manipule, no mienta.

Puede que muchos no valgamos nada para usted, pero para muchos el pueblo vale, la gente, los niños.

El gobierno actual tiene y tuvo muchas fallas, demasiadas, pero debemos ser coherentes, y muy bien sabe usted, y cada uno de los que están a su lado que este PAIS ESTABA DESTRUIDO, por personas con ideologías parecidas a las de usted.

En ninguno de sus discursos escuche hablar de soluciones, de lo que vendrá, de lo que será después, siempre habla de destruir, sacar, quitar, pero no construir.

Yo no lo elegí a usted, el pueblo no lo eligió, a usted lo eligió un grupo de empresarios eh instituciones privadas, no confunda más a la gente.

Si usted quiere cambios, pues cambie usted primero.

Me encantaría poder decirle esto de frente, pero estoy seguro que usted no aceptaría jamás la verdad, como desmiente aun tantas cosas de su propia vida.

Esta carta va en representación del pueblo boliviano, como usted lo dice.