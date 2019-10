Perú: Lecciones de la crisis política actual

Whatsapp Tweet Share Email

Pensaron que sus huachaferías y mediocridades serían eternas, se creían todopoderosos por tener una mayoría en el Congrezoo hoy cerrado constitucionalmente.

¿Ahora qué dirán los congresistas fujimoristas, apristas, ex PPK (hoy autodenominados “Contigo”), ¿los Acuñas con su “filósofo” César Acuña a la cabeza? Pobre la familia de esta gente, seguramente han pasado la vergüenza y deshonor más grande de su vida.

Como ya lo he manifestado anteriormente (1), el asumir responsabilidades políticas es un tema prioritariamente de ORDEN EMOCIONAL (ideal, compromiso social permanente, ética profesional) para lograr una eficiente y eficaz gestión en: gobierno central, Congrezoo, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos municipales y regionales, entidades de gobierno estatal, etc. El aspecto TÉCNICO es indispensable, pero complementario. Al funcionario corrupto no le interesa lo uno ni lo otro, por eso la informalidad, la improvisación, la burocracia, la ineptitud, la mediocridad, es decir, el desmadre; y lo peor es tener localidades acostumbradas, habituadas a convivir en medio del caos, chabacanería, corrupción y desgobierno.

Felizmente, las masivas protestas ciudadanas frente a la megacorrupción que viene siendo combatida por valientes jueces, fiscales y periodistas de investigación, ha dado pasos de gigante.

La actual crisis con cuatro ex Presidentes de la República que terminaron presos, uno se suicidó. Líderes de partidos y movimientos a nivel central regional y municipal presos, investigados o a punto de ir a prisión por ladrones, son hechos que ameritan sacar algunas lecciones:

1° Si la generosidad del voto popular te permite ocupar un cargo, recuerda que es TEMPORAL, tu silla no tiene pegamento, el cargo NO ES ETERNO. Mira más allá de la punta de tu nariz, visualiza el corto, mediano y largo plazo papay.

2° Recuerda que la política es SERVIR AL BIEN COMÚN. Si te gusta la plata dedícate a la industria, comercio, al riesgo empresarial (recomendación de José “Pepe” Mujica, ex Presidente de Uruguay. Líder político admirado en el mundo). Llénate de plata con tu ingenio, esfuerzo y creatividad empresarial, no le jodas la vida a la gente.

3° Rodéate de gente honorable con alta capacidad profesional (tienes que resolver problemas concretos tío). Los sobones y ayayeros te nublarán la vista, te alejarán de la realidad pintándote pajaritos de color y, el día que fracases o termines en la cárcel, mirarán al cielo raso y te abandonarán. Irán en busca de otro cliente incauto.

4° Recuerda que Vladimiro Montesinos y su asesorado Alberto Fujimori tuvieron el pode de 1990 al 2000, se sintieron emperadores intocables, hoy ambos están presos.

5° Cuando te piquen las manos para el robo sistemático, RESPIRA CON CALMA, PIENSA UN POCO, recuerda los valores que te inculcaron tus padres con mucho esfuerzo.