Las dos puntas de lanza de la oposición

Los incendios en la Chiquitanía y la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se han convertido en las dos puntas de lanza con las que la oposición busca disminuir la ventaja que, según todas las encuestas difundidas desde hace varios meses, Evo Morales les lleva a sus competidores en intención de voto hacia las elecciones generales del 20 de octubre.

Los focos de incendio en la Chiquitanía —que es una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía—, hasta ahora con causas y responsables materiales no plenamente identificados, han sido atribuidos por la oposición a normas aprobadas por el gobierno para ampliar la frontera agrícola y la quema controlada, que es una técnica empleada tradicionalmente para mejorar la calidad del suelo para una próxima siembra de cultivos.

Respaldada por medios de comunicación social claramente contrarios a las políticas del gobierno, la oposición partidaria y la camuflada en las autodenominadas “plataformas ciudadanas”, ha construido esta imagen para reforzar la posición anti-Evo en los mismos sectores de la población que respaldaron la marcha de un grupo de indígenas del Tipnis en 2011 y que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 votaron en contra de la propuesta de modificar el artículo 168 para habilitar a Morales para las elecciones de este año. Quizá, sería un error no tomar en cuenta, se sumen un grupo de jóvenes sensibles en el tema medioambiental. Un Evo anti Madre Tierra es la contra imagen construida del líder indígena.

El gobierno, que ha creado un gabinete especial para encarar los incendios en la Chiquitanía, ha logrado bajar los focos de calor a 272 de los más de 10 mil que llegaron a ser en el peor momento. Un despliegue enorme de recursos propios y algo más pequeño de colaboración internacional, el alquiler del Supertanker y la colaboración de otros aviones y helicópteros bomberos de China y Rusia, además de bomberos voluntarios de varios países, han servido para encarar la misión.

El otro campo político sistemáticamente utilizado por la oposición está relacionado con la credibilidad del TSE. Desde hace meses que se pone en duda su imparcialidad y las demandas de la renuncia de sus vocales no ha cesado. Lo grave de esto es que hace una semana, el embajador de Alemania, Stefan Duppel, sostuvo muy suelto de cuerpo: “A mí me preocupa el día después de las Elecciones ¿Qué va a pasar? ¿Están todos de acuerdo en que esos resultados son limpios? Yo creo que hay mucha desconfianza en general en elecciones y nosotros queremos asegura que esas elecciones son lo más limpio posible, para que todos decidan que es el resultado verdadero”.

Las declaraciones del embajador europeo no sorprenden, pues se conoce en el ámbito diplomático sus relaciones y simpatías estrechas con la oposición. Además de irresponsables e injerencistas, colocan, sin embargo, en evidencia la estrategia de la oposición para desconocer los resultados de unas elecciones en las que, si no hay sorpresas, le darían a Evo Morales una victoria en primera vuelta. En otro momento un embajador recibiría como respuesta su declaratoria de persona no grata o una severa llamada de atención pública, pero las condiciones políticas del momento no sugerían ninguna de esas medidas.

La derecha boliviana, apoyada por sus pares de Colombia, Venezuela y Nicaragua, apuesta a generar un ambiente de convulsión social que ponga en duda la legalidad y la legitimidad de una victoria de Morales, para así alentar un escenario similar al que enfrenta la Revolución Bolivariana.

