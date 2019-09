Incendios incontrolables en la chiquitania desmienten a Evo: suben a 2.200 los focos de calor

Whatsapp Tweet Share Email

(Bolpress) – “Estamos ganando la batalla al fuego gracias a la respuesta rápida y efectiva del Gobierno”, dijo al comenzar la semana el presidente Evo Morales ante el foro de Naciones Unidas, pero la realidad que se vive en la chiquitania y amazonia bolivianas, con pérdidas de casi 4 millones de hectáreas por la quema de bosques y pastizales no sofocada a tiempo, refuta sus afirmaciones, censuradas por los ambientalistas y la sociedad civil.

El mandatario citó varias causas, pero no la principal relacionada con la ampliación de la frontera agrícola para los agroempresarios, a costa de la deforestación por la vía de las quemas de bosques.

El reporte del diario Opinión, de Cochabamba, destaca que, luego de una baja reciente a unos mil, subieron a 2.200 los focos de calor, mientras el gobierno duplicaba, la inversión en la zonas afectada por el siniestro, luego que datos del Ministerio de Defensa mostraban que a principios de mes se dispuso de 11 millones de dólares y hasta ayer la cifra subió a 23 millones, de los cerca de 201 millones de dólares aprobados por el Banco Central para atender el desastre, oficialmente no declarado aún por la administración central.

Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Armadas afirmó, en consonancia con Morales, que si bien no están sofocadas, las llamas están bajo control: “Tenemos prácticamente controlados los fuegos, no fueron eliminados, pero si están controlados y en días más vamos a ir bajando mucho los focos de calor”, dijo el general Williams Kaliman.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, informó a urgente.bo que en la mañana de este jueves se contabilizaron 51 incendios activos en la Chiquitania. El sábado la administración departamental reportó una cifra inferior, 46 puntos.

La Conferencia Episcopal Boliviana pidió al Presidente ser más autocrítico y reconocer la tardía respuesta a los incendios forestales, de acuerdo con el reporte periodístico.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo que la cifra desembolsada no toma en cuenta la ayuda internacional que recibió Bolivia como los helicópteros peruanos y los tres helicópteros pagados por Francia.

“Estamos combatiendo el fuego en Concepción, en San Ignacio de Velasco y otros 14 municipios más, pero nosotros apagamos en un lado y vuelve a aparecer fuego a nuestras espaldas, definitivamente hay personas que se están dedicando a prender nuevos focos de calor en la Chiquitania”, sostuvo el ministro, contradiciendo la versió presidencial de haber ganado la batalla al incendio.

LUTO E IMPOTENCIA

Ayer, 24, durante el acto conmemorativo del 209 aniversario de Santa Cruz, la plaza 24 de Septiembre lucía banderas a media asta y con crespón negro por los bomberos fallecidos en el incendio, reportó El Diario recordando que con protestas, estribillos y pancartas, los bolivianos en Nueva York exigieron al mandatario, luego de su discuros en la ONU, declare desastre nacional por la magnitud del incendio, mientras el fuego continúa incontrolable

El gobernador Rubén Costas, dijo no entender la negativa del Gobierno Nacional a declarar Desastre Nacional por los incendios en la Chiquitanía. “Supongo que el periodo electoral no ayuda a reconocer nuestras limitaciones, pero cuando uno no lo admite también tiene que asumir responsabilidades”, lamentó.

Opinión da cuenta también del planteamiento del candidato a vicepresidente por Unidad Cívica Solidaridad, Eric Humberto Peinado, de vender el avión presidencial para comprar un Supertanker y atender de manera inmediata los incendios forestales.

Los daños por los incendios forestales suben a diario, el incendio en la Chiquitania, en lo que va del año, devastó 3.524.000 hectáreas de bosques y pastizales, el fuego alcanzó a zonas bastante conservadas y se refuerzan tareas para evitar que las llamas lleguen al parque nacional Noel Kempff Mercado, reportó asimismo El Diario

Durante la jornada de ayer, la plaza principal 24 de Septiembre lucía banderas a media asta y crespón negro por los bomberos fallecidos al combatir los incendios. El gobernador Rubén Costas agradeció la solidaridad de Bolivia ante desastres y promete a los cruceños volver a celebrar. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no haya declarado desastre nacional.

“Cuando la Chiquitania arde, parte de nuestra identidad arde con ella; se quema la vida, la biodiversidad, pero además, se quema lo que somos. Nos ha faltado ayuda; soy incapaz de comprender la negativa del Gobierno a declarar desastre nacional”, dijo la autoridad departamental.

Para Los Tiempos, también de Cochabamba, que consultó a varios activistas ambientales, contrariamente a su discurso en Naciones Unidos, Evo Morales activó en Bolivia los últimos años al menos 10 acciones que contribuyen a destruir la naturaleza.

Entre ellas citaron las normas que aprueban chaqueos y desmontes, los asentamientos en zonas protegidas, la exploración de hidrocarburos en áreas de protección natural, la minería en ríos y zonas protegidas y la ampliación de la frontera agrícola.

También afectan la naturaleza las obras viales en zonas protegidas como la carretera por el Tipnis; la desprotección de comunidades indígenas; los proyectos hidroeléctricos como el Bala, Chepete y Rositas; la aprobación del etanol y biodiésel sin estudios, y la autorización del ingreso de eventos transgénicos de la soya sin evaluaciones de impacto ambiental.

VER TAMBIÉN

Sosa le pidió a García Linera la declaratoria de desastre nacional por los incendios

https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Sosa-le-pidio-a-Garcia-Linera-la-declaratoria-de-desastre-nacional-por-los-incendios-20190925-0028.html

Kaliman: Focos de calor en la Chiquitania están controlados y con tendencia a bajar

https://www1.abi.bo/abi_

Gobierno duplica inversión en la Chiquitanía en 20 días

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-duplica-inversion-chiquitania-20-dias/20190925065448728020.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/inician-juicio-derrocar-presidente-eeuu/20190925073425728040.html

Evo dice que está ganando al fuego y opositores lo acusan de ‘cínico’

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-esta-ganando-al-fuego-y-opositores-lo-acusan-de-cinico-20190923-9589.html

Evo pide defender madre tierra, pero impulsa 10 acciones que la destruyen

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190925/evo-pide-defender-madre-tierra-pero-impulsa-10-acciones-que-destruyen

Gobierno informa que ya erogaron $us 23 millones para combatir incendios

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-informa-que-ya-erogaron-us-23-millones-para-combatir-incendios-20190925-9578.html