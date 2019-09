Crecimiento del padrón tiene intereses económicos y se viene el negocio del siglo, tras el megachaqueo

El constitucionalista Carlos Börth cree que el crecimiento inexplicable del padrón electoral para las elecciones tiene no solo intereses políticos sino que va más allá y los intereses son económicos; es por eso que tras los incendios en la Chiquitania se viene el negocio del siglo, según dijo en el programa el Café de la Mañana de radio Fides.

Su investigación se basó en datos oficiales del padrón de 2014, 2016 y 2019, y que está publicado por Tribunal Supremo Electoral (TSE) por municipios, 340 municipios.

“Lo que he encontrado es sorprendente, para centrarnos en los municipios donde el padrón ha crecido más del 20 por ciento, entre 2014 y 2019, es decir en las dos últimas elecciones, cinco años. Son alrededor de 70 municipios, donde ha crecido más del 20 por ciento”, indicó.

Börth mencionó algunos ejemplos como el de Achocalla en La Paz, donde el padrón creció en 43.2 por ciento, lo que significa que se han inscrito 5.000 nuevas personas entre 2014 y 2019. El otro caso es Viacha que ha crecido en 36 por ciento, casi 15.000 personas nuevas se han inscrito. Laja creció en 37 por ciento, 3.000 personas nuevas se han incorporado al padrón.

Aclaró que en promedio el padrón podría crecer en promedio general entre 12 a 15 por ciento.

La situación es similar en Santa Cruz, en especial en municipios de la Chiquitania donde se registran los incendios forestales y donde se denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) trasladó gente para distribuirles tierras.

En San Ignacio de Velasco el padrón creció en 35 por ciento, 8.000 personas nuevas; San Rafael creció en 40 por ciento, casi 1.000 personas nuevas porque es un municipio pequeño; y San Miguel de Velasco creció en 25 por ciento.

En San José de Chiquitos el padrón ha crecido casi en 29 por ciento; en Pailón 43 por ciento; y en Robore poco menos del 20 por ciento.

“Está claro que han trasladado gente a estos municipios, producto de la concesión de tierras, y hay otras provincias como Ñuflo de Chávez y la provincia German Bush, que va a Puerto Suárez. Ñuflo de Chávez el padrón ha crecido en 33 por ciento, en San Javier ha crecido en 31 por ciento”, sostuvo.

En su criterio, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben explicar al país estos números.

Además, cuestionó a las autoridades regionales del oriente del país de no decir nada al respecto y callar, por eso cree que podría ser por un pacto entre el Gobierno y la burguesía agroindustrial.

“Por qué las autoridades regionales no dicen nada de este crecimiento, por qué no dicen nada los líderes cruceños, los regionales y los departamentales, será una prueban de que efectivamente hay un acuerdo entre Evo Morales y su gobierno con parte de la oligarquía cruceña de esa burguesía agroindustrial y por eso no dicen nada”, cuestionó.

“Más que (pacto) electoral, dicen los especialistas regionales, la hectárea de tierra en zonas de la Chiquitania, que están alejadas del centro urbano de Santa Cruz, antes del desboque, del chaqueo, tiene un costo de entre 100 y 200 dólares a estas familias que les han dotado las tierras el costo es menor, 80 a 90 dólares, después del incendio, este es el chaqueo gigantesco y más barato de la historia, después de chaqueo estas hectáreas (cada una) valdrían 1.000 dólares (…) de 2 millones de hectáreas quemadas, a 1.000 dólares cada hectárea ya desboscada, para entrar a sembrar, estamos hablando de 1.500 millones de dólares, este es el negocio del siglo”, Sostuvo.