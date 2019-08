Morales anuncia pausa ecológica en la Chiquitania

Whatsapp Tweet Share Email

(ABI).- El presidente Evo Morales informó el martes que se declarará una pausa ecológica en la Chiquitania, afectada por incendios de magnitud, y pidió a los bolivianos unidad por la biodiversidad.

En una entrevista con Radio Panamericana informó que, con las intensas tareas de mitigación los focos de calor se redujeron de 8.000 a 1.036 y puntualizó que la pausa ecológica evitará la venta de tierras en esa región.

“He decidido, se va a declarar pausa ecológica, que consiste en que donde se afectó el incendio (está) prohibido la venta de tierras y además de eso cómo prepararnos post incendio, porque esto que vamos a combatir tiene que terminarse”, puntualizó.

El jefe de Estado, que muy temprano se incorporó al Gabinete de Emergencia Ambiental en Roboré, dijo que recibió el informe de las tareas cumplidas hasta el momento con el desplazamiento de más de 4.000 personas, entre militares, policías, bomberos y voluntarios, además de la contratación del avión bombero más grande del mundo, el “Supertanker”.

“La información que tengo acá, entre el 17 y 18 de agosto había 8.000 focos de calor, ayer en la tarde evaluaron y tenemos 1.038 focos de calor todavía”, refrendó.

El Primer Mandatario precisó que hasta la fecha se utilizaron 1.892.320 litros de agua para mitigar el voraz incendio con la operación del avión Boeing 747 Supertanker, avionetas y helicópteros.

“Hasta ayer en la tarde el Supertanker ha descargado 979.000 litros, los helicópteros 873.720 litros y hemos contratado avionetas de fumigación que descargaron 79.000 litros (de agua)”, detalló.

“Solo pido en vez de protestar unidad, unidad por nuestra biodiversidad, es la experiencia que hemos tenido, recuerdan ustedes, hemos tenido problemas de agua en la ciudad de La Paz y nos hemos organizado y movilizado y resuelto”, recordó el Mandatario.

Consultado sobre la afectación de hectáreas, Morales dijo que aún no se puede precisar ese dato: sin embargo, dijo que no todo son bosques, sino también “tierras chaqueadas”.

Inmovilización de tierras para su posterior restauración

La analista política, Verónica Navia, explicó el jueves que la declaración de pausa ecológica establece una inmovilización de tierras, es decir, que no pueden ser cultivadas, vendidas o traspasadas, porque tras el incendio debe iniciarse la restauración del sector afectado, en este caso, en la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz.

“Con la pausa se pretende lograr un paren todo, aquí frenan todo, entramos, hacemos censo, hacemos una investigación preliminar, lo más violenta posible, vemos el estado de situación, inmovilizamos tierras junto con eso no hay más dotaciones, no hay ventas, no hay transferencias, entonces es una paralización general, porque el Presidente ha ofrecido inmediatamente otra cosa, la restauración ecológica”, afirmó al programa ‘Caminando con el pueblo’.

El presidente Evo Morales declaró el pasado martes una pausa ecológica en la Chiquitania, afectada por un incendio de magnitud y anunció la preparación del plan post incendio.

Navia explicó que, una vez que se sofoquen los incendios, debe comenzar un trabajo técnico para la limpieza del área afectada, antes de que inicie la temporada de lluvias, para evitar que los residuos contaminen el ambiente y los ríos.

“Tienes que evitar que todo lo que se ha quemado, organismos vivos, vegetales, lo que sea, se fluyan hacia la contaminación del río, tienen que evitar ese accidente ecológico”, subrayó.

Agregó que los técnicos realizarán una evaluación del suelo, para determinar el “grado de quemazón” porque cuando un incendio es muy fuerte la tierra se impermeabiliza y hace más difícil su reforestación.

“Como otras veces, que esperamos que eso pase en la Chiquitania, por lo vientos tan fuertes el fuego pasa tan rápido que no le da tiempo de impermeabilizar la tierra, pero si corresponde una limpieza”, complementó.

Los informes preliminares establecen más de 750.000 hectáreas de bosques, pastizales y cultivos destruidos por el fuego.