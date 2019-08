Verdades vs. fake news sobre el incendio

Whatsapp Tweet Share Email

(Cambio).- Las redes sociales digitales, especialmente Facebook y whatsapp, se han convertido en un campo de diseminación de fake news (noticias falsas) sobre el incendio en la Chiquitania.

Mientras el presidente Evo Morales combate personalmente el fuego y dirige un megaoperativo, sus adversarios políticos aprovechan la desgracia para ganar votos.

Algunas de las fake news se presentan como frases fáciles de recordar pero que enmascaran a la verdad. Algunas de ellas son:

1.- “El gobierno reaccionó muy tarde”. Esta afirmación es falsa. El gobierno no actuó tarde. El 7 de agosto la Gobernación de Santa Cruz se declaró en alerta roja y pidió un helicóptero. Desde ese momento, el gobierno nacional tomo recaudos para asumir acciones preventivas.

Hasta ahora se han movilizado más de 4.000 servidores, voluntarios y brigadistas de 17 instituciones que luchan contra el fuego por aire y por tierra con 12 aeronaves, entre ellos el Supertanker) y más de 200 vehículos.

La Gobernación de Santa Cruz desplegó a más de 159 brigadistas y la Alcaldía de Santa Cruz a más de 40 servidores.

2. Otra frase repertida es: “Evo rechaza la ayuda internacional”. Al respecto se debe aclarar que el Gobierno tomó contacto con al menos nueve países y cuatro organismos internacionales con el fin de gestionar ayuda bajo la coordinación de la Cancillería.

Por gestiones del Ejecutivo, Perú envió dos helicópteros, Argentina mandó brigadas de bomberos, mientras que los organismos internacionales comprometieron la cooperación por un monto de $us 650 mil. Otros países ofrecieron cooperación técnica post incendio. Es decir, el Gobierno acepta y se abrió a la cooperación externa.

3. Otra frase que algunos activistas repiten es la siguiente: “Se debe declarar desastre nacional”. Sin embargo, esta medida no es factible ya que el incendio no superó las capacidades económicas y técnicas de todo el Estado boliviano (tal como exige la ley 602 del 14-11-2014), que cuenta con el dinero necesario para financiar el combate al siniestro por aire y tierra.

La Ley indica que se debe seguir un procedimiento/protocolo específico que se inicia con una declaratoria de desastre municipal, luego departamental y después nacional únicamente cuando “la magnitud e impacto del evento haya causado daños de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica; situación en la que se requerirá asistencia externa”.

Y ese requisito fundamental no se ha cumplido. Es decir, el Estado tiene la capacidad económica, el dinero disponible, la fortaleza de recursos para financiar el megaoperativo de combate al incendio, contratar al avión más grande del mundo —el SuperTanker— y ahora alquilar tres helicópteros más, especializados en apagar incendios.

El Ejecutivo no requiere declarar desastre porque cuenta con la capacidad logística y no requiere presupuesto de emergencia.

4.- Otra frase diseminada en redes sociales es que “el gobierno aprobó el decreto 3973 que autorizó los chaqueos que causaron el incendio para cultivar coca y soya ”.

Al respecto, el Decreto 3973 no tiene por objeto cultivar coca ni autoriza quemar hectáreas de bosque. Lo único que hace es modificar el artículo 5 del Decreto 26075 promulgado por Hugo Bánzer en 2001, debido al crecimiento poblacional e incremento de la demanda interna y externa de alimentos. Autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, no de manera indiscriminada.

5.- “Será sometido a juicio de responsabilidades”. Este anuncio es una acción política sin ningún fundamento legal para este caso. Los delitos son intuito personae (locución latina que se refiere a que los delitos tendrían que ser cometidos directamente por la persona acusada).